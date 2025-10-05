نشست استاندار مرکزی با رایزنان اقتصادی وزارت امور خارجه پیرامون ظرفیتهای گوناگون و توانمندی صادراتی استان مرکزی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ نشست استاندار مرکزی با رایزنان اقتصادی وزارت امور خارجه پیرامون بیان ظرفیت هان گوناگون و توانمندی صادراتی استان مرکزی گذشت.
استاندار مرکزی در این جلسه با اشاره به مثبت بودن تراز تجاری استان گفت: متوسط ارزش صادراتی هر تن کالا از استان ۸۰۰ دلار است و این رقم دو برابر میانگین کشوری و نشان دهنده ارزش افزوده بالای محصولات تولیدی استان است.
مهدی زندیه وکیلی افزود: توسعه مراودات بین استانی، بهره گیری از توانمندی صنایع مادر استان، حمایت از نشانهای تجاری، استفاده از ظرفیتهای گسترده اقتصادی و نمایشگاهی از جمله اقدامات برای افزایش تراز تجاری استان است.
او ادامه داد: نشانهای صادراتی استان ۸۰ درصد نیاز کشور را تامین میکنند و هر رایزنی که بتواند از این شرایط ایجاده شده برای تجارت بیشتر استفاده کند مورد حمایت استانداری مرکزی است.
معاون اجرایی و بین الملل اتاق بازرگانی اراک هم گفت: در این جلسه ۱۵ رایزن اقتصاد وزارت خارجه از زبان استاندار مرکزی ظرفیتها و توانمندی صنایع استان را شنیدند.
سعید بیگ زاده افزود: این رایزنان اقتصادی در کشورهای اروپایی، عربی، آسیایی و آفریقایی فعال هستند و فرصت مناسب را برای افزایش مناسبات اقتصادی فراهم میکنند.
او ادامه داد: رایزنان اقتصادی متولی ایجاد روابط تجاری بین شرکتها و صنایع دو کشور هستند و تلاش است با تشریح ظرفیتها و توانمندیهای استان مرکزی زمینه برای افزایش صادرات فراهم شود.