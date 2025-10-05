به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ بازرسان اداره کل ورزش و جوانان استان، در پی گشت زنی‌های خود از نحوه اعطای شهریه، مجوز فعالیت، شرایط خدمات ماساژ و رعایت ملزومات بهداشتی و ایمنی باشگاه‌ها اطلاع پیدا کردند.

در این بازرسی‌ها ضمن برخورد با باشگاه‌های متخلف در زمینه اخذ شهریه غیرمجاز، فعالیت بوفه‌های مستقر بررسی و واحد‌های متخلف در حوزه توزیع مواد نیروزا، مکمل و کالا‌های قاچاق به همت شبکه بهداشت و سازمان تعزیرات حکومتی پلمب شد.

فرآیند بازدید‌های چند منظوره از باشگاه‌های ورزشی در دو بخش آقایان و خانم‌ها برای شناسایی و برخورد با موارد تخلف احتمالی، روز‌های آینده همچنان ادامه خواهد داشت.