به گزارش خبرگزاری صداوسیما شینا انصاری صبح امروز در نشستی با فرخ طایراو، نماینده مقیم سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) در جمهوری اسلامی ایران، با اشاره به اهمیت مصرف بهینه آب در بخش کشاورزی گفت:کشاورزی یکی از پرمصرف‌ترین بخش‌های آب در کشور است و اصلاح الگوی کشت متناسب با شرایط اقلیمی و استفاده از فناوری‌های نوین در این بخش ضروری است.

انصاری با اشاره به چالش‌های محیطزیستی کشور اظهار کرد: جلوگیری از آلودگی منابع آب و خاک از جمله تکالیف سازمان حفاظت محیط زیست است. استفاده از نهاده‌های شیمیایی باید در حد مجاز و بر اساس استانداردها انجام شود تا سلامت محصولات و حفظ منابع آب و خاک تضمین شود.

انصاری در ادامه مدیریت پایدار تالاب‌ها، کنترل چاه‌های غیرمجاز و اصلاح الگوی کشت در حاشیه تالاب‌ها را از موضوعات مهم در راستای کشاورزی پایدار برشمرد و افزود: موضوعات محیطزیستی نباید تحت تأثیر تحریم‌ها قرار گیرد، زیرا مستقیماً با سلامت و کیفیت زندگی مردم مرتبط است. امیدواریم با استمرار همکاری‌های بین‌المللی، شاهد اجرای پروژه‌های مؤثر در حفاظت از محیط زیست کشور باشیم.

نماینده مقیم فائو در ایران، از آغاز پروژه‌ای مشترک میان وزارت جهاد کشاورزی و فائو خبر داد و گفت: این پروژه با هدف توسعه کشاورزی پایدار، مدیریت بهینه منابع آب و استفاده از فناوری‌های نوین در کشاورزی آغاز شده است.

طایراو یکی از محورهای اصلی این طرح را احیای دریاچه ارومیه و استفاده از سیستم‌های مدرن آبیاری عنوان کرد و گفت: هر قطره آب ارزشمند است و باید برای افزایش کیفیت محصولات کشاورزی به بهترین نحو استفاده شود. هدف ما کمک به کشاورزان است تا با بهره‌گیری از فناوری، زمان دقیق آبیاری و نیاز واقعی خاک را تشخیص دهند.