به گفته مدیرکل دفتر حسابرسی سیستمی و ریسک مالیاتی، از یک میلیون و ۲۶۶ هزار مودی دارای مالیات قطعی عدددار، ۳۰۱ هزار مودی در طرح «نشاندار کردن مالیات» مشارکت داشته‌اند که با اختصاص بیش از ۱۰.۳ همت از بودجه مالیاتی، امکان توسعه پروژه‌های محلی فراهم شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، جهانگیر رحیمی، مدیرکل دفتر حسابرسی سیستمی و ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، در خصوص تبصره ماده ۱۰۰، اظهار داشت: استفاده از این ظرفیت قانونی زمینه تحقق رسالت سازمان امور مالیاتی کشور از جمله (افزایش درآمد‌های مالیاتی و تحقق منابع بودجه‌ای پیش بینی شده، وصول به موقع مالیات و کاهش زمان اطاله پرداخت مالیات، کاهش هزینه‌های وصول، کاهش فرار مالیاتی) و در گام بعدی جلب رضایت مودیان در حوزه‌های (کاهش دخالت نیروی انسانی در تعیین و وصول مالیات، تسهیل فرآیند‌های مالیات مالیات ستانی به ویژه برای مودیان اشخاص حقیقی و مودیان خرد و ارتقاء عدالت مالیاتی) فراهم می‌شود.

وی بیان کرد: در سال ۱۴۰۴ سازمان امور مالیاتی کشور با افزایش نصاب بهره برداری از ظرفیت تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم به ۲۱۶ میلیارد ریال فروش/ درآمد کالا و خدمات (رشد ۲۰ درصدی نسبت به سال قبل و افزایش ۳ برابری نسبت به دوسال گذشته) امکان استفاده از این فرصت را برای تعداد بیشتری از مودیان مالیاتی فراهم آورده است.

مدیرکل دفتر حسابرسی سیستمی و ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: در سال جاری مودیان گروه اول که درآمد فروش / آنها بالاتر از حد نصاب تبصره ۱۰۰ بود امکان بهره مندی از تسهیلات تبصره ماده ۱۰۰ را در غالب اظهار نامه پیش فرض داشتند.

رحیمی تاکید کرد: بدین معنا که سازمان امور مالیاتی برای مودیانی که سطح فروش بالاتر از ۲۱.۶ میلیارد تومان اظهارنامه پیش فرض تهیه و با ارائه به مودی این امکان را فراهم ساخت که در صورت تایید مبلغ مالیات پیش فرض اظهارنامه آنها کم ریسک تلقی شده و بدون رسیدگی و مورد پذیرش قرار گیردکه این موضوع با استقبال مواجه شد.

وی بیان کرد: تعداد مودیانی که از ظرفیت تبصره ۱۰۰ برای عملکرد سال ۱۴۰۳ در سال جاری بهره گرفتند در مجموع ۱۲ میلیون ۵۸۷ هزار و ۷۶۲ نفر است در حالی که این عدد در سال گذشته برای عملکرد سال ۱۴۰۲ بالغ بر ۶ میلیون و ۹۶۸ هزار و ۲۰۲ مودی بود که این آمار نشان از رشد ۸۰ درصدی دارد.

مدیرکل دفتر حسابرسی سیستمی و ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: تعداد تکمیل کنندگان اظهارنامه اشخاص حقیقی از یک میلیون و ۶۷ هزار و ۶۹ مودی در سال ۱۴۰۳ به ۵۳۹ هزار و ۳۲۸ در سال ۱۴۰۴ کاهش ۵۰ درصدی داشته که بیانگر استقبال از روش محاسبه سیستمی مالیات بر مبنای تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات مستقیم و پذیرش اظهارنامه پیش فرض است.

رحیمی بیان کرد: میزان مالیات مقطوع مودیان حقیقی که از ظرفیت تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات مستقیم استفاده نموده‌اند در سال ۱۴۰۴ نسبت به ۱۴۰۳ رشد ۲۵ درصدی داشته به نحوی که از ۴۳۶ هزار میلیارد ریال به ۵۳۶ میلیارد ریال رسیده است که این مسئله نشانگر رشد بیشتر مالیات در استفاده از روش محاسبه خودکار سیستمی تبصره ۱۰۰ از سوی مودیان است.

وی گفت: ۹۰ درصد از مودیان (۱۱ میلیون و ۳۲۱ هزار و ۳۶۹ نفر) برای عملکرد ۱۴۰۳ در روش تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات مستقیم مالیات مقطوع صفر داشته‌اند و تنها برای ۱۰ درصد از مودیان معادل (۱ میلیون و ۲۶۶ هزار و ۳۹۳ نفر) مالیاتی بیشتر از صفر مورد توافق قرار گرفته است؛ به طور مثال کمترین سرانه مالیات قطعی متقاضیان استفاده از ظرفیت تبصره ۱۰۰ به ترتیب شامل مهدکودک‌ها با ۴۵۰ هزار تومان، ناشران و کتاب فروشان با ۵۸۷ هزار تومان و نانوایان با ۶۲۲ هزار تومان می‌باشد.

مدیرکل دفتر حسابرسی سیستمی و ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: در سال جاری، ۸۸۱ طرح از سمت سازمان برنامه و بودجه به سازمان امور مالیاتی تحت عنوان «طرح نشان دار کردن مالیات ها» معرفی شد که از میان یک میلیون و ۲۶۶ هزار و ۳۹۳ مودی که دارای مالیات مقطوع عدد دار بودند ۳۰۱ هزار و ۱۵۸ مودی در این طرح مشارکت کردند.

رحیمی افزود: از مجموع ۱۸.۲ همت بودجه مورد نیاز برای طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها در سال جاری ۱۰.۳ همت مالیاتی بوده که اختصاص داده شده است.

وی گفت: برای عملکرد سال ۱۴۰۳ حدود ۷۵ همت مالیات ابرازی تبصره و اظهارنامه بوده یعنی در مجموع ۵۴۰ هزار اظهارنامه داشتیم و ۱۲ میلیون نیز تبصره ۱۰۰ صادر شده، در حالی این رقم در عملکرد سال ۱۴۰۲ حدود ۵۷ همت بوده است.

مدیرکل دفتر حسابرسی سیستمی و ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور افزود: افزایش ارسال اظهارنامه پیش فرض نسبت به سال اول اجرای آن حدود ۸۰ درصد بوده است اظهارنامه پیش فرض برای نخستین بار در سال ۱۴۰۳و برای ۱۴۰۲ مورد بهره برداری قرار گرفت؛ این ایده برای بهره برداران از تبصره ۱۰۰ قانون مالیات مستقیم مطرح شد که فروش / درآمد آنها بیش از حد نصاب مقرر در بودجه سالانه بوده است.

رحیمی گفت: در سال ابتدایی اجرایی این ایده تعداد ۱۳ هزار و ۶۱۷ مودی نسبت به تکمیل و ارسال اظهارنامه پیش فرض با مبلغ مالیات ابرازی ۵.۸ هزار میلیاردتومان اقدام کردند؛ در سال دوم اجرا این ایده یعنی سال ۱۴۰۴ برای عملکرد سال ۱۴۰۳ تعداد ۲۴ هزار و ۴۲۴ مودی نسبت به تکمیل و ارسال اظهارنامه پیش فرض با مبلغ مالیات ابرازی ۱۵.۲ هزار میلیارد تومان اقدام کرده‌اند که نشان از رشد ۸۰ درصدی در تعداد اظهارنامه‌های پیش فرض تسلیمی و رشد ۱۶۲ درصدی در مبلغ مالیات ابرازی این دست اظهار نامه دارد.

وی بیان کرد: در راستای توسعه بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی تبصره ماده (۱۰۰) و ماده (۹۷) قانون مالیات‌های مستقیم، مجموعه‌ای از اقدامات مؤثر در نظام مالیاتی کشور به اجرا درآمده است. این اقدامات شامل تسهیل انجام تکالیف مالیاتی برای مؤدیان خرد، تسریع فرآیند قطعی‌سازی مالیات، افزایش درآمد‌های مالیاتی در بخش مشاغل و تمرکز بر رسیدگی به پرونده‌های عمده و دانه‌درشت می‌شود. همچنین حذف عوامل انسانی در تعیین و وصول مالیات این بخش از مؤدیان و تولید اظهارنامه سیستمی پیش‌فرض عملکرد برای دومین سال متوالی، از دیگر گام‌های عملی بوده است که شفافیت و دقت فرآیند‌ها را ارتقا داده است.

مدیرکل دفتر حسابرسی سیستمی و ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در پایان گفت: اجرای طرح «نشاندار کردن مالیات» نیز به‌عنوان ابتکاری نوآورانه، امکان مشارکت پرداخت‌کنندگان مالیات در تکمیل پروژه‌های عمرانی استان محل سکونتشان را فراهم کرده است. این طرح علاوه بر ایجاد انگیزه برای پرداخت منظم مالیات، پیوندی مستقیم میان منابع مالیاتی و بهبود زیرساخت‌های محلی برقرار می‌کند. مجموع این اقدامات نه‌تنها عدالت مالیاتی را تقویت کرده بلکه زمینه‌ساز افزایش کارآمدی و اعتماد عمومی به نظام مالیاتی کشور شده است.