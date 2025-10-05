پخش زنده
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری از اجرای ۱۳ پروژه مهم در حوزه حملونقل هوایی کشور، شامل اضافه شدن ۱۱ فروند هواپیمای جدید، یک فروند بالگرد و پنج فروند هواپیمای زیر ۱۹ نفره به ناوگان هوایی کشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما حسین پورفرزانه در آیین افتتاح متمرکز پروژه های مسکن و حملونقل که با حضور رییس جمهوری و وزیر راه و شهرسازی برگزار شد، از اجرای ۱۳ پروژه مهم در حوزه حملونقل هوایی کشور خبر داد که شامل اضافه شدن ۱۱ فروند هواپیمای جدید، یک فروند بالگرد و پنج فروند هواپیمای زیر ۱۹ نفره به ناوگان هوایی کشور است.
پورفرزانه در خصوص این پروژهها گفت: این اقدامات با ارزش ۱۲۴.۸ میلیون دلار به منظور ارتقای کیفیت خدمات هوایی و توسعه حملونقل در کشور انجام میشود.
وی افزود: از جمله پروژههای محوری که امروز افتتاح شد، اضافه شدن ۲۵۳۲ صندلی پروازی به ناوگان هوایی کشور است که نقش مهمی در افزایش ظرفیت حملونقل هوایی خواهد داشت.
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری همچنین اظهار داشت: این پروژهها به ویژه برای توسعه پروازهای داخلی و ارتباطات هوایی میان جزایر سهگانه و سایر مناطق کشور اهمیت ویژهای دارد.
وی با اشاره به تلاشهای انجام شده برای برقرار کردن ارتباط هوایی با استانهای مختلف کشور، گفت: با وجود برخی مشکلات برای راهاندازی پروازها به استانهای کردستان و آذربایجان غربی، خوشبختانه این پروژهها همچنان در حال پیشرفت است و در آیندهای نزدیک شاهد رشد بیشتر در این حوزه خواهیم بود.
پورفرزانه در ادامه صحبتهای خود از نقش موثر تیمهای فنی و اجرایی در سازمان هواپیمایی کشوری قدردانی کرد و اظهار داشت: از ابتدای دولت چهاردهم ۵۱۰۰ صندلی به ظرفیت ناوگان هوایی کشور اضافه شده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: تمام تلاشها در جهت بهبود زیرساختهای هوایی و ارتقای کیفیت پروازها انجام میشود تا نیازهای مختلف مسافران به بهترین شکل ممکن تأمین شود.
وی به توسعه پروازها با هواپیماهای مویرگی در کنار هواپیماهای نروبادی و واید بادی اشاره کرد و گفت: این اتفاق در جزایر سهگانه رخ داده است.