هواشناسی استان در خصوص کاهش دمای هوا در شهرستانهای سربیشه و قاین هشدار سطح نارنجی صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، کارشناس هواشناسی استان گفت: بر اساس الگوی نقشهها و خروجی مدلهای پیش یابی هواشناسی و با کاهش ضخامت جو و همزمان با نفوذ زبانههای سیستم پرفشار طی ۲۴ ساعت آینده گاهی وزش تندباد در برخی نقاط از جمله نوار شرقی، گرد و خاک و ادامه روند کاهشی دما پیش بینی میشود.
زارعی افزود: این کاهش محسوس و قابل ملاحظه خواهد بود و احتمال وقوع یخبندان پاییزه در ارتفاعات استان و مناطق سردسیر از جمله سربیشه و قاین برای صبح فردا وجود دارد.
وی گفت: همچنین خسارت سرمازدگی به محصولات کشاورزی حساس به کمینههای کمتر از صفر و زیر صفر درجه سلسیوس به ویژه در نیمه شرقی استان محتمل است.
کارشناس هواشناسی استان افزود: تسریع در برداشت محصولاتی از جمله ذرت علوفهای، صیفی جات، محصولات جالیزی و همچنین برداشت محصولات سردرختی از جمله سیب و گلابی در مناطق مرتفع شهرستانهای سربیشه و قاین توصیه میشود.
زارعی گفت: تنظیم دما و تهیه سوخت کافی و آماده کردن سامانههای گرمایشی در سالنهای پرورشی از جمله گلخانه ها، دامداریها و مرغداریها هم پیشنهاد میشود.
وی افزود: در شبانه روز گذشته سردترین نقطه استان سربیشه با حداقل دمای ۳ درجه سلسیوس و گرمترین نقطه دهسلم با حداکثر ۳۹ درجه ثبت شده و نوسانات دمایی در مرکز استان بین ۳۲ و ۱۳ درجه گزارش شده است.