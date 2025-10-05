به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، کارشناس هواشناسی استان گفت: بر اساس الگوی نقشه‌ها و خروجی مدل‌های پیش یابی هواشناسی و با کاهش ضخامت جو و همزمان با نفوذ زبانه‌های سیستم پرفشار طی ۲۴ ساعت آینده گاهی وزش تندباد در برخی نقاط از جمله نوار شرقی، گرد و خاک و ادامه روند کاهشی دما پیش بینی می‌شود.

زارعی افزود: این کاهش محسوس و قابل ملاحظه خواهد بود و احتمال وقوع یخبندان پاییزه در ارتفاعات استان و مناطق سردسیر از جمله سربیشه و قاین برای صبح فردا وجود دارد.

وی گفت: همچنین خسارت سرمازدگی به محصولات کشاورزی حساس به کمینه‌های کمتر از صفر و زیر صفر درجه سلسیوس به ویژه در نیمه شرقی استان محتمل است.

کارشناس هواشناسی استان افزود: تسریع در برداشت محصولاتی از جمله ذرت علوفه‌ای، صیفی جات، محصولات جالیزی و همچنین برداشت محصولات سردرختی از جمله سیب و گلابی در مناطق مرتفع شهرستان‌های سربیشه و قاین توصیه می‌شود.

زارعی گفت: تنظیم دما و تهیه سوخت کافی و آماده کردن سامانه‌های گرمایشی در سالن‌های پرورشی از جمله گلخانه ها، دامداری‌ها و مرغداری‌ها هم پیشنهاد می‌شود.

وی افزود: در شبانه روز گذشته سردترین نقطه استان سربیشه با حداقل دمای ۳ درجه سلسیوس و گرمترین نقطه دهسلم با حداکثر ۳۹ درجه ثبت شده و نوسانات دمایی در مرکز استان بین ۳۲ و ۱۳ درجه گزارش شده است.