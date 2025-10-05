سرهنگ حسن دانایار با بیان اینکه با اجرای طرح‌های ضربتی و اعمال قوانین جاده های استان برای خودروهای شوتی ناامن و از بروز تصادفات در جاده‌های استان جلوگیری شد، افزود: در این مدت با کنترل محور‌های ارتباطی و استقرار پلیس در جاد‌های استان توقیف خودرو‌های شوتی در کهگیلویه و بویراحمد نسبت به مدت زمان سال گذشته ۱۸۵ درصد کاهش یافت.

سرهنگ دانایار از کاهش ۲۲ درصدی تصافات منجر به فوت ناشی از تصادفات خودرو‌های شوتی در محور‌های ارتباطی استان در ۶ ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته خبر داد و اضافه کرد: در تصادفات خودرو‌های شوتی در جاده‌های استان در نیمه اول امسال ۲۷ نفر جان خود را از دست دادند که این رقم نسبت به شش ماهه اول سال گذشته ۲۲ درصد کاهش داشته است.

وی تغییر در ارکان خودور، تغییر ارتفاع خودرو، حرکات مخاطره آمیز، تغییر در پلاک خودرو، دستکاری و مخدوش کردن پلاک خودرو را از مصادیق تخلف خودرو‌های شوتی عنوان کرد و گفت: در صورت مشاهده تخلفاتی از این دست، علاوه بر جریمه نقدی، خودرو به مدت یک ماه و در صورت تکرار تخلف خودرو به مدت شش ماه در پارکینگ توقیف می‌شود.