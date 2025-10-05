به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ علی‌اکبر صمیمی، در مراسم افتتاح مدرسه استثنایی باغچه بان که با حضورمسئولان برگزار شد اظهار کرد: این مدرسه به عنوان یکی از طرحهای مهم حوزه آموزش‌وپرورش استثنایی استان ، پس از مدت‌ها تلاش و همکاری مشترک دستگاه‌های اجرایی و خیرین آماده بهره‌برداری شده است و می‌تواند گام مهمی در جهت تحقق عدالت آموزشی و ایجاد فرصت برابر برای دانش‌آموزان دارای نیاز‌های ویژه باشد.

وی افزود: مدرسه باغچه بان دارای ۱۰ کلاس آموزشی است که با هزینه‌ای بالغ بر ۱۰ میلیارد ریال معادل یک میلیارد تومان بازسازی و نوسازی شده است. ۱۰۰ درصد اعتبارات این طرح از سوی کارخانه نوشین‌شهر تأمین شده که این امر نشان‌دهنده‌ی نقش مؤثر و ارزشمند بخش خصوصی در توسعه فضا‌های آموزشی و حمایت از دانش‌آموزان دارای معلولیت است، مشارکت صنعت در آموزش می‌تواند زمینه‌ساز رشد و ارتقای کیفیت یادگیری و پرورش در مناطق مختلف استان شود.

صمیمی ادامه داد: این مدرسه ویژه‌ی دانش‌آموزان دارای نیاز‌های خاص از جمله ناتوانی‌های جسمی و حرکتی، شنوایی و بینایی طراحی شده و فضای آن به‌طور کامل با استاندارد‌های مناسب‌سازی مطابقت دارد تا دانش‌آموزان در محیطی امن، شاد و مجهز به تحصیل بپردازند. تمامی بخش‌های ساختمان از جمله ورودی‌ها، سرویس‌ها و کلاس‌ها با تجهیزات ویژه آماده‌سازی شده تا هیچ دانش‌آموزی به دلیل محدودیت‌های جسمی از حضور در مدرسه باز نماند.

وی گفت: در حال حاضر بیش از ۲۸۰۰ دانش‌آموز دارای معلولیت در ۶۱ مدرسه استثنایی آذربایجان‌غربی مشغول تحصیل هستند و نزدیک به ۸۰۰ معلم متخصص وظیفه آموزش و توان‌بخشی آنان را برعهده دارند. این آمار نشان می‌دهد جامعه دانش‌آموزان استثنایی در استان گسترده است و نیازمند توجه و برنامه‌ریزی بیشتر برای توسعه فضا‌های آموزشی و خدمات حمایتی می‌باشد.

مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان‌غربی افزود: با توجه به اینکه نرخ معلولیت در آذربایجان‌غربی نسبت به میانگین کشوری اندکی بالاتر است، گسترش مدارس استثنایی در دستور کار اداره‌کل آموزش و پرورش قرار دارد. بر اساس بررسی‌ها، حدود ۵۰ هزار نفر از جمعیت استان دارای نوعی از معلولیت هستند که از این میان، ۲۸۰۰ نفر در سنین تحصیل قرار دارند و در مدارس استثنایی آموزش می‌بینند. این امر لزوم توجه ویژه‌تر به توسعه آموزش ویژه و افزایش امکانات را دوچندان می‌کند.

وی در ادامه گفت: برای آن دسته از دانش‌آموزانی که به دلیل شرایط خاص قادر به حضور در مدارس نیستند، طرح آموزش در منزل اجرا می‌شود. در این طرح، معلمان آموزش‌دیده به منازل این دانش‌آموزان مراجعه کرده و آموزش‌های لازم را ارائه می‌دهند تا هیچ کودکی به‌دلیل محدودیت جسمی از حق تحصیل محروم نماند. اجرای این برنامه با همکاری شهرداری‌ها و نهاد‌های حمایتی انجام می‌شود تا بخشی از هزینه‌های خانواده‌ها نیز کاهش یابد.

صمیمی اظهار کرد: توسعه مدارس استثنایی تنها با هم‌افزایی و همدلی دستگاه‌ها ممکن است و هدف اصلی ما این است که همه دانش‌آموزان، صرف‌نظر از شرایط جسمی یا ذهنی، از حق تحصیل برابر و آموزش کیفی برخوردار باشند.

وی در پایان از همراهی کارخانه نوشین‌شهر، خیرین، شهرداری و مسئولان محلی قدردانی کرد و گفت این همکاری‌ها نقش مهمی در گسترش عدالت آموزشی در استان دارد.