کاهش تلفات تصادفات با وجود افزایش ترددهای شهریور در گلستان
ترددهای شهریور ۱۴۰۴ استان گلستان ۴۲ درصد افزایش و تلفات تصادفات ۲۰ درصد کاهش یافت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای گلستان گفت: برابر با آخرین آمار سامانههای هوشمند حملونقل اداره مدیریت راه ها، بیش از ۲ میلیون و ۶۳۳ هزار فقره در شهریورماه امسال به ثبت رسیده که در مقایسه با مردادماه ۴۲ درصد افزایش و در مقایسه با شهریور سال گذشته ۴ درصد کاهش نشان میدهد.
عادل مصدقی افزود : ترددهای بین استانی از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون بیش از ۱۲ میلیون و ۱۶۲ هزار تردد بوده است.
به گفته وی، آمارها نشان میدهد سهم وسایل نقلیه غیر بومی در شهریورماه ۶۱ درصد بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۲ درصد کاهش دارد.
مصدقی گفت: در شهریورماه بیش از ۳۰ هزار تخلف سرعت و هزار و ۴۶۰ تخلف اضافه تناژ توسط سامانههای هوشمند ثبت شده است.
سرهنگ محمود شهرکی، فرمانده پلیس راه استان گفت:شهریور امسال ۳۴ نفر در تصادفات برون شهری استان جان باختند که در مقایسه با ۴۳ فوتی شهریور پارسال ۲۰ درصد کاهش یافته است.