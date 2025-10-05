مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گلستان گفت: برابر با آخرین آمار سامانه‌های هوشمند حمل‌ونقل اداره مدیریت راه ها، بیش از ۲ میلیون و ۶۳۳ هزار فقره در شهریورماه امسال به ثبت رسیده که در مقایسه با مردادماه ۴۲ درصد افزایش و در مقایسه با شهریور سال گذشته ۴ درصد کاهش نشان می‌دهد.