برتری تیم فارس در هفته دوم لیگ دسته یک تفنگ و تپانچه
تیم تپانچه استان فارس در هفته دوم لیگ دسته یک کشور موفق شد با غلبه بر تیم اردبیل، نخستین پیروزی خود را در این رقابتها ثبت کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، هفته اول و دوم لیگ دسته یک تفنگ و تپانچه آقایان کشور طی روزهای ۱۰ و ۱۱ مهرماه در سالن ۸۰ خط مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار شد.
در دور مقدماتی هفته اول، تیم فارس برابر تیم لرستان قرار گرفت که در این دیدار، تیم لرستان به برتری رسید. اما در هفته دوم، تیم تپانچه فارس موفق شد با عملکردی منسجم، تیم اردبیل را شکست دهد و نخستین امتیاز خود را در جدول رقابتها کسب کند.
تیم تپانچه استان فارس با ترکیب حمید تدین، امیرعلی حائل، محمد عدلی و ابوالفضل اسکندری، به سرپرستی علی آزاد و مربیگری حامد طالبانپور در این رقابتها حضور دارد.