به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، نماگر اصلی بازار از عدد ۲ میلیون ۸۵۰ هزار واحد عبور کرد و حدود ۸۰۰ میلیارد تومان پول افراد حقیقی وارد سهام و صندوق‌های سهامی شد.

همچنین بیش از ۷۰ درصد نماد‌ها در محدوده مثبت معامله شدند و ۲۶۰ نماد در صف خرید قرار گرفتند.

گروه بانکی و محصولات شیمیایی بیشترین تراکنش‌ها را به خود اختصاص دادند.

شاخص کل بورس روز گذشته نیز افزایش ۶۴ هزار واحدی داشت.

صندوق‌های طلا و سکه‌های بورسی نیز امروز بازدهی صفر یا منفی داشتند.