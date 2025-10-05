پخش زنده
امروز: -
بازار سرمایه معاملات روز یکشنبه را با بازدهی بیش از ۲ درصدی شاخص کل معادل ۶۰ هزار واحد افزایش پشت سر گذاشت.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، نماگر اصلی بازار از عدد ۲ میلیون ۸۵۰ هزار واحد عبور کرد و حدود ۸۰۰ میلیارد تومان پول افراد حقیقی وارد سهام و صندوقهای سهامی شد.
همچنین بیش از ۷۰ درصد نمادها در محدوده مثبت معامله شدند و ۲۶۰ نماد در صف خرید قرار گرفتند.
گروه بانکی و محصولات شیمیایی بیشترین تراکنشها را به خود اختصاص دادند.
شاخص کل بورس روز گذشته نیز افزایش ۶۴ هزار واحدی داشت.
صندوقهای طلا و سکههای بورسی نیز امروز بازدهی صفر یا منفی داشتند.