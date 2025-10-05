به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، رقابت انتخابی المپیاد استعداد‌های برتر ورزشی در رشته تیراندازی باکمان در سایت تیراندازی باکمان آرش کمانگیر برگزار شد.

در این دوره از رقابت‌ها، کمانداران در بخش‌های ریکرو و کامپوند آقایان و بانوان به مصاف یکدیگر رفتند تا برترین‌ها برای حضور در مرحله نهایی المپیاد استعداد‌های برتر کشور معرفی شوند.

اسامی ورزشکاران شرکت کننده در دوره در بخش ریکرو آقایان شامل ؛ رضا کارگر و امیرحسین نقیبی (هیات تیراندازی باکمان میبد)، صالح حاجی‌حسینی (باشگاه ستاره‌سازان بافق)، بنیامین ظاهری (سایت آرش کمانگیر یزد)، محمد سپهر دهقانی و حسام چپ‌دار (سایت شهید نصیری یزد) و بخش ریکرو بانوان؛ حدیثه‌سادات میرعلمی (باشگاه ستاره‌سازان بافق)، زهرا شفیعی (باشگاه آریانا اردکان)، کیانا منصوری، ثنا تدین و محیا دهقان (سایت آرش کمانگیر یزد) است.

همچنین اسامی شرکت کنندگان در بخش کامپوند آقایان؛ یاسین پورداور (سایت شهید نصیری یزد)، محمدصادق صحرایی (باشگاه آریانا اردکان)، حسین دهقانی (سایت آرش کمانگیر یزد) و بخش کامپوند بانوان؛ ساجده جمشیدی (باشگاه آریانا اردکان)، کیانا دهقان، رایکا فلفلی و نورالهدی ناصریان (سایت آرش کمانگیر یزد) است.