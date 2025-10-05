پخش زنده
امروز: -
به مناسبت گرامیداشت هفته و روز تهران، نمایشگاه عکسهای تاریخی تهران با عنوان «سیمای تهران» روز دوشنبه ۱۴ مهر در موزه عکسخانه شهر افتتاح میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در این نمایشگاه، ۶۰ تصویر ارزشمند از تهران در سده سیزدهم هجری قمری (قرن نوزدهم میلادی) به نمایش گذاشته خواهد شد. این عکسها که توسط عکاسانی همچون لوئیجی پشه، لوئیجی مونتابونه، آقارضا عکاسباشی، عبدالله میرزا قاجار و دیگر عکاسان آن دوران ثبت شدهاند، از نخستین اسناد تصویری تهران بهشمار میآیند.
همچنین در کنار این آثار، دو نقشه قدیمی تهران که در سالهای ۱۲۶۹ و ۱۲۷۵ هجری قمری تهیه شده، برای نخستین بار در معرض دید علاقهمندان قرار خواهد گرفت.
نمایشگاه «سیمای تهران» ادای دینی است به پایتخت دویستساله ایران؛ شهری که در گذر زمان، تغییرات فراوانی را در چهره و هویت خود تجربه کرده است. این تصاویر، روایتگر روزگاری هستند که نیاکانمان در آن زیسته و نخستین نشانههای حیات شهری تهران در قاب تصویر ثبت شده است.
آیین گشایش نمایشگاه، روز دوشنبه ۱۴ مهرماه ساعت ۱۵ در موزه عکسخانه شهر به نشانی میدان هفتم تیر، میدان بهار شیراز، پارک بهار شیراز برگزار میشود.
بازدید از نمایشگاه برای عموم آزاد و رایگان است و علاقهمندان میتوانند تا ۱۵ آبان، هر روز (حتی ایام تعطیل) از ساعت ۹ تا ۱۷ از این نمایشگاه دیدن کنند.