دبیرخانه ستاد برگزاری چهلوهشتمین دوره مسابقههای سراسری قرآن سازمان اوقاف و امور خیریه، اطلاعات فنی دربارۀ تعداد راهیافتگان به مرحله نهایی این دوره از رقابت ها، میزان قرعه و نحوه محاسبه امتیازات را منتشر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، براساس اطلاعات منتشر شده دبیرخانه ستاد برگزاری چهلوهشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم، تعداد راهیافتگان به مرحله نهایی و فینال این دوره از مسابقهها به تفکیک جنسیتی در جدول زیر منتشر شد.
اطلاعات فنی مرحله نهایی چهل و هشتمین مسابقات قرآن کریم اوقاف
همچنین در این جدول میزان قرعه بانوان و آقایان شرکتکننده مشخص و نحوه محاسبه امتیازات شرکتکنندگان متناسب با هر رشته رقابتی منظور شده است.