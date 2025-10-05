کاهش ۷۰ درصدی بارش‌های برف و افت ۶۳ درصدی رواناب‌ها، منابع آبی آذربایجان غربی را تحت فشار قرار داده و موجب تنش آبی در سد‌های مهم استان همچون بوکان و مهاباد شده است.

سد‌های مهاباد و بوکان گرفتار تنش آبی به دلیل کاهش بارش‌ها

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان غربی از کاهش قابل توجه بارش‌ها در سال آبی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ خبر داد و تاکید کرد که این کاهش تاثیر مستقیمی بر منابع آبی استان داشته است.

مجید رستگاری اظهار داشت که میزان بارش‌ها در این سال آبی به ۲۹۲.۷ میلی‌متر رسیده که نسبت به سال گذشته ۳۳.۶ درصد و نسبت به میانگین بلندمدت ۱۸.۲ درصد کاهش یافته است.

وی افزود: این کاهش بارندگی، رواناب ورودی به دشت‌ها را با افت ۶۳.۳ درصدی به حدود یک‌هزار و ۶۱۵ میلیون مترمکعب رسانده است. همچنین بارش‌های برف که نقش مهمی در تغذیه منابع آب سطحی دارند، در سال گذشته حدود ۷۰ درصد کاهش داشته که باعث کاهش حجم ذخایر سد‌های مخزنی استان شده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان با اشاره به تنش آبی در سد‌های مهاباد و بوکان گفت که کاهش بارش‌ها فشار زیادی بر منابع آب سطحی و زیرزمینی استان وارد کرده است.

وی همچنین بیان کرد که کل منابع آب تجدیدپذیر آذربایجان غربی حدود ۶.۴ میلیارد مترمکعب است که ۸۰ درصد آن از بارش‌های داخلی و ۲۰ درصد باقی‌مانده از آب‌های ورودی از استان‌های همجوار و کشور ترکیه تأمین می‌شود.

رستگاری در پایان هشدار داد که کاهش بارش‌ها می‌تواند مشکلات جدی‌تری برای تامین آب بخش‌های مختلف مصرفی استان ایجاد کند و نیازمند مدیریت بهینه منابع آب است.