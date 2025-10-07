نیاز به خواب در بدن انسان‌ها متفاوت است برخی زیاد می‌خوابند و برخی کم، اما اگر خوابتان زیادتر از حد نیاز باشد مشکلات زیادی برایتان بوجود می‌آید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، اکثر ما دوست داریم که شب تا صبح هر چه قدر دلمان می‌خواهد بخوابیم؛ اما صدای آلارم این رویای شیرین را از ما می‌گیرد. بعضی از افراد هستند که به دلایل مختلف زیادتر از حد نیاز می‌خوابند و جالب است بدانید که خوابِ بیش از حد هم مضراتی برای بدن دارد

همیشه احساس خستگی دارید

خواب زیاد نه تنها باعث ایجاد انرژی در شما نمی‌شود، بلکه خستگی زیادی را هم در بدن تان ایجاد می‌کند. مقدار خواب توصیه شده بین ۷ الی ۹ ساعت برای افراد جوان است که بیش از این مقدار باعث خستگی جسمی و ذهنی می‌شود.

مستعد سر درد می‌شوید

این یک علامت رایج از زیاد خوابیدن است که به خاطر مشکلات انتقال دهنده‌های عصبی رخ می‌دهد. خواب خیلی زیاد سردرد‌های تنشی را ایجاد می‌کند؛ مخصوصاً اگر خرخر کنید که قطعا با سر درد از خواب بیدار می‌شوید.

وضعیت مزمنِ شما؛ بدتر می‌شود

اگر به بیماری مزمن مبتلا هستید، به عنوان مثال مشکلاتی مثل کمر درد، افسردگی یا حتی بیماری‌های دیگر دارید؛ بدانید که خواب زیاد این وضعیت را بدتر می‌کند و باعث می‌شود که مدت زمان طولانی تری به آن دچار باشید؛ حتی مشکلات قلبی را نیز تشدید می‌کند.

خیلی راحت کلافه می‌شوید

خواب زیاد نه تنها احساس شادی و انرژی بالا به شما نمی‌دهد، بلکه باعث می‌شود که با بی حوصلگی از خواب بیدار شوید و احساس خستگی داشته باشید و خیلی راحت کلافه شوید.

زودتر از موعد پیر می‌شوید

خواب‌ِ زیاد نه تنها صورت را پیرتر می‌کند، بلکه از لحاظ ذهنی هم شما را پیرتر از حالت عادی کرده و شاید باعث شود که دو سال پیرتر نشان دهید و از لحاظ جسمی و ذهنی هم سن تان بالاتر باشد.