از ابتدای سال تاکنون ۹۷۸ سری جهیزیه به نوعروسان مددجوی کمیته امداد هرمزگان اهدا شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، مدیرکل کمیته امداد هرمزگان گفت: خرید جهیزیهها توسط زوجها و به وسیله کیف پول الکترونیکی نوعروسان از سوی کمیته امداد در سکوی فروش اینترنتی صورت گرفته است.
حمید باسره افزود: مبلغ واریزی برای خرید هر سری جهیزیه ۵۰ میلیون تومان است.
وی گفت: در مجموع ارزش نقدی خرید اقلام این شمار جهیزیه بیش از ۴۸ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان بوده است.
مدیرکل کمیته امداد هرمزگان افزود: ارسال و حمل و نقل کالاهای خریداری شده و تحویل آن تا درب منزل زوجها رایگان است.