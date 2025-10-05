به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، مدیرکل کمیته امداد هرمزگان گفت: خرید جهیزیه‌ها توسط زوج‌ها و به وسیله کیف پول الکترونیکی نوعروسان از سوی کمیته امداد در سکوی فروش اینترنتی صورت گرفته است.

حمید باسره افزود: مبلغ واریزی برای خرید هر سری جهیزیه ۵۰ میلیون تومان است.

وی گفت: در مجموع ارزش نقدی خرید اقلام این شمار جهیزیه بیش از ۴۸ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان بوده است.

مدیرکل کمیته امداد هرمزگان افزود: ارسال و حمل و نقل کالا‌های خریداری شده و تحویل آن تا درب منزل زوج‌ها رایگان است.