مدیر کل هواشناسی خوزستان تا اواسط هفته جاری افزایش رطوبت و مه رقیق و کاهش دما در برخی مناطق استان پیش بینی کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد سبزه زاری گفت: بررسی نقشههای پیش یابی هواشناسی نشان دهنده استقرار جریانات جنوبی و مرطوب از اواخر وقت امشب در ساحل شرقی استان و به تدریج گسترش این جریانات تا اواخر هفته است، بنابراین در این ایام به تناوب به ویژه در صبحگاه و شامگاه در نوار ساحلی، مناطق جنوبی، قسمتهایی از شرق و مرکز استان شاهد افزایش رطوبت، شرجی و مه یا مه رقیق (در روزهای سه شنبه و چهارشنبه) خواهیم بود.
وی افزود: از فردا تا روز سه شنبه کاهش یک تا ۳ درجهای دما مورد انتظار است.
سبزه زاری ادامه داد: در شبانه روز گذشته شوش با دمای ۴۳.۱ و ایذه با دمای ۱۵.۷ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنکترین نقاط استان گزارش شدهاند و اهواز به بیشینه دمای ۴۱.۸ و کمینه دمای ۲۲.۳ درجه سانتیگراد رسیده است.