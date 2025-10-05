لویه و بویراحمد ، رضا رضایی، از تعیین و ابلاغ رسمی الگوی مصرف بهینه آب خانگی در استان خبر داد و گفت: به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگ ی بر اساس این مصوبه، الگوی مصرف ماهیانه برای هر خانوار ۱۴ متر مکعب تعیین شده است.

رضایی افزود: این اقدام در راستای مدیریت بهینه منابع آبی استان و با هدف تضمین ارائه خدمات پایدارتر به مشترکین صورت گرفته است.

مدیرعامل شرکت آبفا تاکید کرد که این میزان (۱۴ متر مکعب) به عنوان معیار اصلی مصرف به مشترکین معرفی شده و شرکت برنامه‌های جامعی را برای اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی در اقشار مختلف جامعه جهت مصرف بهینه آب در دست اجرا دارد.

رضایی در پایان خاطرنشان کرد: همکاری مشترکین در رعایت این الگو، نه تنها گامی مؤثر در راستای توسعه پایدار خدمات آبرسانی استان خواهد بود، بلکه به طور قطع تأثیر مثبتی بر اقتصاد خانوار‌ها نیز خواهد داشت.