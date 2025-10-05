پخش زنده
امروز: -
برداشت محصول بادام در شهرستان فریدونشهر ۶۰ درصد کاهش یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ کارشناس باغبانی جهاد کشاورزی شهرستان فریدونشهر وسعت باغهای بادام این شهرستان را ۱۳۰ هکتاراعلام کرد و گفت: سالانه به طور میانگین از هرهکتار باغهای بادام دیم ۵۰۰ کیلو گرم و از باغهای بادام آبی یک تن محصول برداشت میشود ابراهیم اصلانی افزود: خشکسالیهای سالهای اخیر، سرمازدگی و بارش تگرگ بهاره موجب کاهش ۶۰ درصدی برداشت شده و بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان به باغداران خسارت وارد کرده است.
وی با اشاره به استقبال ناچیز باغداران از بیمه محصولات کشاورزی و باغی گفت: بالا بودن هزینههای بیمه و پرداخت ناچیز خسارت به باغداران موجب شده است تا باغداران رغبت چندانی به بیمه کردن باغها و محصول خود نداشته باشند.
کارشناس باغبانی جهاد کشاورزی فریدونشهر با بیان اینکه برداشت بادام در این شهرستان از نیمه شهریور آغاز میشود و تا اوایل آبان ادامه دارد گفت: ربیع، مامایی، سنگی، شاهرودی، منقا و بادام تلخ ازارقام بادام کشت شده در شهرستان فریدونشهر است.