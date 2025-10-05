ششمین شب شعر گریه‌های اروند با حضور شاعرانی از شهرستان‌های ممسنی و رستم به میزبانی ممسنی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،در مراسم ششمین شب شعر گریه‌های اروند شاعران شهرستان‌های ممسنی و رستم اشعار خود را با موضوع ایثار و شهادت در سالن نور اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ممسنی قرائت کردند.

در پایان مراسم از کتاب "سرود دریا" نوشته خاطره کشکولی با موضوع نقش کلیمیان شیراز در دفاع مقدس رونمایی شد.

برپایی نمایشگاه خوشنویسی با ۲۳ اثر و تجلیل از شاعران برگزیده با اهدا لوح سپاس از دیگر برنامه‌های این مراسم بود.

شهرستان ممسنی در شمال غرب فارس و در فاصله ۱۵۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.