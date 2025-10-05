در هفتمین جلسه کمیسیون مشورتی ستاد علم و فناوری، تدوین یک بسته پیشنهادی سیاستی اثرگذار با هدف تحول‌آفرینی در حوزه علم و فناوری مورد تأکید قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،هفتمین جلسه کمیسیون مشورتی ستاد علم و فناوری با حضور اعضای کمیسیون و ارائه گزارشی تحلیلی درباره شتاب در پیشرفت علم و فناوری و بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان علمی برگزار شد و تدوین یک بسته پیشنهادی سیاستی اثرگذار با هدف تحول‌آفرینی در حوزه علم و فناوری مورد تأکید قرار گرفت.

در ابتدای این جلسه مهدی رضایت، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، گزارشی تحلیلی از مباحثات پیشین کمیسیون ارائه داد که بر مبنای بررسی نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدها (SWOT) در حوزه علم و فناوری تنظیم شده بود.

وی راهکارهای سیاستی را در سه بازه زمانی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت ارائه کرد.

علی باقر طاهری‌نیا؛ دبیر ستاد علم و فناوری نیز در این جلسه با اشاره به ویژگی‌های این بسته سیاستی گفت: این بسته مبتنی بر تجربیات میدانی و علمی اعضای کمیسیون تدوین شده و با تمرکز بر حل مسائل اولویت‌دار، راهکارهای کاربردی و عملیاتی ارائه می‌کند که می‌تواند زمینه‌ساز تحولی بنیادین در حوزه علم و فناوری باشد.

اعضای کمیسیون در ادامه نشست، دیدگاه‌های خود را برای عملیاتی‌تر شدن این بسته سیاستی مطرح کردند تا ضمن رفع چالش‌ها، زمینه خلق سندی اثربخش و تحول‌آفرین در عرصه علم و فناوری فراهم شود.