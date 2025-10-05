دولت انگلیس از هواداران فلسطین خواست تظاهرات هفتگی خود را این هفته لغو کنند، اما مخالفان نسل‌کشی فلسطینیان به دست رژیم صهیونیستی بر ضرورت پشتیبانی بی وقفه از فلسطینیان تا توقف تسلیح اسرائیل و آزادی فلسطین تاکید کردند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، دولت انگلیس به بهانه حمله به یک کنیسه در شهر منچستر که به کشته و زخمی شدن ۶ نفر از جمله مهاجم منجر شد، تلاش کرد جلوی برگزاری تجمع حمایت از فلسطین را بگیرد.

در پی این واقعه، نخست وزیر، وزیر کشور و رئیس پلیس انگلیس از گروه " مردم نهاد " از داورگان یا هیئت منصفه مان دفاع کنیم" (Defend Our Juries) خواست تظاهرات روز شنبه در مرکز لندن را که در حمایت از یک سازمان هوادار فلسطین با نام اقدام برای فلسطین است، لغو کند.

وزیر کشور و فرمانده پلیس انگلیس گفتند: با لغو تجمع اعتراضی حامیان فلسطین، ماموران پلیس خواهند توانست با توان بیشتری از کنیسه‌ها و اماکن یهودیان محافظت کنند.

پلیس انگلیس همچنین گفت، این اقدامات می‌تواند یهودی ستیزی را در این کشور تقویت کند.

هواداران فلسطین و صلح در لندن، در دو سال گذشته، در اغلب روز‌های شنبه، در اعتراض به نسل کشی رژیم صهیونیستی در فلسطین و حمایت رژیم‌های غربی به ویژه آمریکا و انگلیس از رژیم صهیونی در شهر‌های مختلف این کشور تظاهرات می‌کنند.

سازمان مردم نهاد "از داورگان یا هیئت منصفه مان دفاع کنیم" (Defend Our Juries) از هزار نفر داوطلب خواسته است تا روز شنبه، برای دفاع از سازمان اقدام برای فلسطین یا "فلسطین اکشن" (Palestine Action)، که حکومت انگلیس آن را تروریستی اعلام کرده است به تظاهرات بپردازند و حمایت خود را از گروه "اقدام برای فلسطین" ابراز کنند.

سازمان "از داورگان مان دفاع کنیم" از شعبانه محمود، وزیر جدید کشور انگلیس خواست قانون ممنوعیت فعالیت "فلسطین اکشن" را لغو کند، این سازمان از پلیس خواست به جای تلاش برای لغو تظاهرات حمایت از فلسطین، به پلیس اعلام کنند از بازداشت طرفداران سازمان "اقدام برای فلسطین"، که به طور کاملا مسالمت آمیز تجمع می‌کنند، اما به علت حمایت از گروه اقدام برای فلسطین به طور گسترده دستگیر می‌شوند دست بردارد.

دولت انگلیس حامیان گروه اقدام برای فلسطین را به جرم هواداری از تروریسم دستگیر و برای مجازات روانه دادگاه‌ها می‌کند.

گروه اقدام برای فلسطین می‌گوید بی توجهی دولت انگلیس به خواست دوساله اکثریت ملت در قطع پیشیبانی‌های سیاسی، تسلیحاتی و مالی از رژیم صهیونیستی آنان را به این جمع بندی رسانده است که برای توقف ارسال جنگ افزار برای اسراییل که در حال نسل کشی فلسطینیان است، مردم باید خود اقدام عملی کنند.

این گروه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: "ما را بازداشت نکنید. چرا که ما به صورت کاملا مسالمت آمیز علیه دست داشتن بریتانیا در این نسل کشی تظاهرات می‌کنیم. شما باید با تروریسم واقعی مبارزه کنید. "

پلیس انگلیس هشدار داده است افرادی که از سازمان "فلسطین اکشن" حمایت کنند، با خطر بازداشت و اتهام حمایت از یک سازمان تروریستی رو‌به‌رو هستند و براساس قانون حمایت از سازمانی تروریستی در انگلیس، با ۱۴ سال زندان رو‌به‌رو خواهند شد.

سازمان مردم نهاد "از داورگانمان دفاع کنیم" از داوطلبان می‌خواهد نوشته‌هایی در دست گیرند که بر روی آن‌ها نوشته شده است "ما با نسل کشی مخالفیم" و "از "اقدام برای فلسطین" حمایت می‌کنیم.

از زمان تروریستی نامیده شدن سازمان "اقدام برای فلسطین در انگلیس، پلیس بیش از دو هزار نفر را به علت هواداری از این سازمان ضد صهیونیسم، بازداشت کرده است.

گروه "اقدام برای فلسطین" می‌گوید: نزدیک دو سال تظاهرات هفتگی در لندن نشان داده است که خواست اکثریت مردم هیچ تاثیری در روند حمایت حکومت انگلیس از رژیم صهیونیستی نگذاشته است و حکومت همچنان به ارسال بمب و جنگ افزار برای این رژیم مشغول است، لذا ما نمی‌توانیم رنج مردم و به ویژه کودکان غزه را ببینیم و بی تفاوت باشیم.

برخی از حامیان حقوق فلسطین و مخالفان رژیم صهیونیستی نیز با اشاره به جنایات این رژیم علیه فلسطینیان خواستار خلع سلاح اسرائیل هستند.

رسانه‌های انگلیس گزارش می‌دهند هواداران فلسطین در انگلیس، به ویژه سالمندان، به منظور از کار انداختن دادگستری این کشور، به صورت گسترده در تظاهرات ضد اسرائیلی با نماد‌های حمایت از گروه "فلسطین اکشن" که حکومت انگلیس آن را گروه تروریستی اعلام کرده است شرکت می‌کنند، تا در صورت بازداشت با انبوه پرونده ها، دادگاه‌های این کشور را از کار بیندازند.

پس از این که دولت انگلیس، گروه ضد اسرائیلی "فلسطین اکشن" را تروریستی نامید و فعالیت آن را ممنوع کرد، علاوه بر جوانان، شمار فراوانی از بازنشستگان و مستمری بگیران در انگلیس، به فعالیت‌های اجتماعی روی آورده و هوادار فلسطین شده‌اند.

بر اساس اعلام وزارت بهداشت فلسطین دو سال اخیر، بیش از ۶۶ هزار فلسطینی با بمباران‌های رژیم صهیونیستی کشته و بیش از ۱۶۸ هزار نفر نیز مجروح و معلول شده‌اند.