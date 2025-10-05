به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ محمود درویشی فرماندار بویین میاندشت در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر گفت: تمام شهرستان به ویژه نقاط دور از دسترس باید همواره رصد وپایش شود تا گیاه ممنوعه‌ای کشت نشود.

مدیر شبکه بهداشت ودرمان بویین میاندشت نیزگفت: در بحث اعتیاد نباید زیاد به موضوع درمان دلخوش بود چراکه خروجی تمام مراکز ترک اعتیاد و یا کنگره ۶۰ فقط ۵ درصد است و این نشان می‌دهد که افراد بعد از ترک مجدد به استعمال مواد گرایش پیدا می‌کنند.

رضا کیخایی تاکیدکرد: از قبل از گرایش فرد به اعتیاد وارد عمل شد و با آگاه سازی جوانان ونوجوانان وخانواده‌ها وتقویت وآموزش مهارت‌های زندگی از این بلای خانمانسوز پیشگیری کرد.