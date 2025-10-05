مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر استان البرز اعلام کرد: تاکنون ۲۵ هزار خانوار در استان تحت پوشش این صندوق قرار گرفتند و برنامه‌ریزی برای بیمه صددرصدی جامعه هدف یعنی۵۴ هزار خانوار در حال اجراست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز؛ فواد محمدی گفت: صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر یکی از سازمان‌های دولتی زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که در راستای اصل بیستم قانون اساسی مبنی بر برخورداری همگانی از بیمه‌های اجتماعی از سال ۱۳۸۳ تأسیس و فعالیت خود را در کشور و استان البرز آغاز کرده است.

او با اشاره به عملکرد این صندوق گفت: تاکنون ۲۵ هزار خانوار در البرز تحت پوشش صندوق قرار گرفته‌اند که از این تعداد حدود یک‌هزار و ۵۰۰ خانوار مستمری‌بگیر هستند و از خدمات بیمه‌ای استفاده می‌کنند و سایر افراد بیمه‌پرداز هستند.

او با اشاره به پرداخت ۷۰ درصد حق بیمه توسط دولت سرپرست صندوق ادامه داد: دولت نقش کارفرما را برعهده دارد و افرادی که مشمول بیمه‌های اجباری هستند تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی قرار دارند، اما افرادی که فاقد بیمه اجتماعی هستند می‌توانند عضو این صندوق شوند.

محمدی اظهار داشت: حق بیمه در هشت سطح درآمدی تعریف شده که ۷۰ درصد آن را دولت و ۳۰ درصد را شخص بیمه‌شده پرداخت می‌کند تا امکان عضویت برای همه افراد با هر سطح درآمدی فراهم باشد وحداقل حق بیمه در سال جاری ۱۲ میلیون ریال و حداکثر ۵۲ میلیون ریال در بالاترین سطح است.

محمدی یادآور شد: سن افراد برای عضویت بین ۱۸ تا ۵۰ سال است. در ۲ سال اخیر با وجود رشد تورم، روند بیمه‌شدگان صعودی بوده است.

او با اشاره به شرایط خاص البرز گفت: این استان با توجه به بافت شهری و نبود بافت روستایی، در مقایسه با سایر استان‌ها شرایط متفاوتی دارد و جذب بیمه‌شدگان دشوارتر است، اما با این وجود، هدفگذاری برای پوشش کامل بیمه‌ای ادامه دارد.