به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ در گرامیداشت سال تحصیلی جدید، آیین نمادین جشن غنچه‌ها، با حضور جمعی از مسئولان شهرستان در سالن همایش اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی سلماس برگزار شد.

در این آیین، نماینده مردم سلماس در مجلس شورای اسلامی، علی علائی فرماندار شهرستان، سرپرست آموزش و پرورش سلماس و جمعی از مدیران ادارات و نهاد‌های فرهنگی حضور داشتند.

مراسم با هدف گرامی‌داشت ورود نوآموزان پیش‌دبستانی و کلاس اولی‌ها به محیط مدرسه برگزار شد و با اجرای برنامه‌های فرهنگی، هنری و شاد از سوی دانش‌آموزان و مربیان همراه بود.

مسئولان حاضر در این آیین ضمن تبریک آغاز سال تحصیلی به دانش‌آموزان و خانواده‌ها، بر اهمیت توجه به تعلیم و تربیت نسل آینده‌ساز کشور و نقش آموزش ابتدایی در شکل‌گیری شخصیت کودکان تأکید کردند.



جشن غنچه‌ها هر ساله در آغاز مهرماه به‌صورت نمادین در سراسر کشور برگزار می‌شود و فرصتی برای آشنایی کودکان با فضای آموزش رسمی و ایجاد شور و شوق در آنان برای ورود به دنیای علم و یادگیری.است.