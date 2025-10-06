پخش زنده
امروز: -
شرکت توزیع برق استان سمنان اعلام کرد: اشتراک برق مشترکان در برخی نقاط استان سمنان در روز دوشنبه چهاردهم مهر ماه قطع میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، در این اطلاعیه آمده است:به مـنظور انجام تعمیرات پیشگیرانه تأسیسات توزیع و افزایش قابلیت اطمینان شبکه، خاموشیهای برنامه ریزی شده در برخی نقاط سمنان به شرح ذیل انجام میشود:
شاهرود :
- شهرک کوثر محدوده کوی فرهنگ، خیابان رودکی، کوچه شهید مزجی و خیابان شهید سپهبد قرنی ازساعت ۰۹:۰۰ صبح الی ۱۳:۰۰ ظهر
- شهرک انقلاب محدوده میدان ولایت از ساعت ۰۹:۰۰ الی ۱۱:۰۰ صبح
- خیابان مهستان حدفاصل کوچه ۱۵ الی تقاطع خیابان نیستان از ساعت ۰۸:۰۰ صبح الی ۱۲:۰۰ ظهر
- ضلع غربی خیابان نیستان از ساعت ۱۳:۰۰ الی ۱۶:۳۰ بعدازظهر
گرمسار:
- روستای نوده خیابان صداقت از ساعت ۰۸:۰۰ الی ۱۱:۰۰ صبح
آرادان:
- خیابان شهید رجایی حدفاصل میدان ماشین خانه الی چهارراه شهرداری از ساعت ۰۸:۰۰ صبح الی ۱۲:۰۰ ظهر