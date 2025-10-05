پخش زنده
استاندار کرمانشاه: تامین آب شرب، درمان و پروژههای عمرانی هرسین در اولویت قرار دارند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، منوچهر حبیبی در دومین جلسه پیگیری مصوبات سفرهای این شهرستان گفت: پیش از این، جلسه مشابهی در شهرستان پاوه برگزار شد و این روند برای تمامی شهرستانهای استان بهصورت هفتگی دنبال میشود.
وی به ۱۷ مصوبه شهرستان هرسین اشاره کرد و افزود: بیشتر مصوبات در حال پیشرفت هستند، برخی بهطور کامل اجرا شدهاند، تعدادی در مرحله اجرا و ۵۰ تا ۶۰ درصد پیشرفت قرار دارند و برخی دیگر نیز هنوز به مرحله اجرا نرسیدهاند که دلایل و موانع آنها در این جلسه بررسی شد.
استاندار کرمانشاه آب شرب هرسین را اولویت اول شهرستان دانست و افزود: با توجه به دغدغه مردم و مسئولان، مطالعات لازم انجام شده و مقرر است با همکاری دستگاههای مرتبط، پروژه تأمین آب شرب شهر هرسین بهصورت عملیاتی و نهایی اجرا شود
وی با اشاره به موضوع بخش درمان و تکمیل پروژههای حوزه درمان شهرستان هرسین گفت: با دستور رئیس سازمان تأمین اجتماعی کشور، عملیات اجرایی درمانگاه هرسین آغاز شده و باید در کوتاهترین زمان ممکن به پایان برسد.
حبیبی در مورد طرح تقاطع سهراهی هرسین نیز گفت: این طرح برای ایمنی محور ارتباطی و روانسازی تردد بسیار مهم است.
وی تأمین انرژی شرکتهای پتروشیمی بروآنیارک و پلیمر کرمانشاه از طریق پنلهای خورشیدی را نیز تکلیف قانونی دانست و گفت: این شرکتها باید بخشی از انرژی خود را از طریق انرژی خورشیدی تأمین کنند و موضوع زمین و مجوزها نیز باید با همکاری اداره برق منطقهای و شرکت توزیع برق استان حل شود تا هیچ بهانهای برای تأخیر وجود نداشته باشد.
استاندار کرمانشاه در ادامه بر راهاندازی هنرستانهای جوار صنعت برای تربیت نیروی کار ماهر تأکید کرد و گفت: دو پتروشیمی استان موظفند با همکاری ادارهکل آموزش و پرورش، نسبت به راهاندازی هنرستانهای فنی جوار صنعت اقدام کنند تا نیاز صنایع به نیروی متخصص از درون استان تأمین شود.
حبیبی با اشاره خود به پروژه تالار ملل هرسین گفت: این پروژه باید ظرف یک ماه آینده تعیین تکلیف شود و اگر معارضی وجود دارد، فرماندار پیگیری کند و سازمان مدیریت و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز منابع مالی لازم برای تکمیل پروژه را فراهم کنند.
استاندار کرمانشاه درباره طرح نهضت ملی مسکن گفت: در شهرستان هرسین بیش از ۹۰ درصد عملیات آمادهسازی انجام و تسهیلات لازم نیز تأمین شده است.
حبیبی با اشاره به لزوم رفع کمبود فضای آموزشی گفت: هر مدرسهای که در مناطق روستایی بالای ۱۰ خانوار فاقد فضای آموزشی ایمن باشد، باید در اولویت قرارگیرد و در سریعترین زمان ممکن تعیین تکلیف و تجهیز شود.