فیلمهای «ابوزینب»، «بزرگترین هوادار»، «کیپکس» و «وارث»، از شبکههای سیما پخش میشوند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شبکه نمایش همزمان با روز جهانی حماسه فلسطین و در همراهی با مردم مظلوم فلسطین، فیلم «ابوزینب» را سه شنبه ۱۵ مهر ساعت ۱۷، پخش میکند.
در این فیلم کارمن لبس، باسم مغنیه، عمار شلق، یوسف حداد و اغوب دوجرجیان نقش آفرینی کردهاند.
در «ابوزینب»، به کارگردانی علی غفاری، خواهیم دید: در سال ۱۹۸۵ ارتش صهیونیستی جنوب لبنان را اشغال میکند. خانوادههای این مناطق با مقاومت و ایثار تلاش میکنند اشغالگران را از سرزمین خود بیرون کنند. مردی جوان با نام مستعار ابوزینب با یک عملیات استشهادی که خود طراح آن بوده، ضربه بزرگی به ارتش اشغالگر اسرائیل میزند. اما غیر از مادر و برخی از دوستان همرزمش هیچکس از هویت واقعی او اطلاع ندارد. چهارده سال مادر او این راز را در دلش مخفی کرده و حتی به پدر نیز گفته پسرش برای کار به کویت رفته است. بالاخره وقتی جنوب لبنان با مقاومت مردم آزاد میشود. سید حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان در یک سخنرانی...
بازپخش این فیلم چهارشنبه ۱۶ مهر در ساعتهای ۳ و ۹ خواهد بود.
فیلم سینمایی «بزرگترین هوادار»، ساخت کشور فرانسه ۲۰۲۲، امشب از شبکه سه پخش میشود.
این فیلم به کارگردانی فیلیپ گیلارد در گونه کمدی، که ساعت ۲۳:۳۰ پخش می شود، درباره یک بازیگر معروف است که هنگام فیلمبرداری یک فیلم جدید با یکی ازطرفدارانش آشنا میشود که ابتدا دردسرهای زیادی برای او به وجودمی آورد، اما در نهایت یک دوستی عمیق بین آنها شکل میگیرد و...
فیلم محبوب «کی پکس»، به کارگردانی ئی یین سافتلی، دوشنبه ۱۴ مهر ساعت ۲۳، از شبکه نمایش پخش و ساعتهای ۵ و ۱۵، بازپخش می شود.
این فیلم با بازی کوین اسپیسی، روایتی از انسان، تنهایی و امید در جهانی که مرز میان زمین و آسمان در آن محو میشود.
در خلاصه داستان این فیلم آمده است: پروت توسط ماموران پلیس در ایستگاه ترن پیدا میشود و او را تحویل آسایشگاه روانی میدهند. دکتر مارک برای معالجه او را تحت نظر میگیرد. پروت ادعا میکند که از سیاره کی پکس به زمین آمده و یک موجود فضایی در قالب یک جسم زمینی است. رفتار او کلیه بیماران را تحت تأثیر قرار میدهد و امید زندگی را در آنان بیدار میکند و ...
از بازیگرانی که در این فیلم به ایفای نقش پرداختهاند میتوان کوین اسپیسی، جف بریجز، ماری مک کورمک، الفری وودارد، سلیا وستون، برایان هاو و دیوید پاتریک کلی را نام برد.
فیلم سینمایی «وارث»، در گونه اکشن، کمدی و درام محصول هند در سال ۲۰۲۳، قرار است از شبکه دو پخش شود.
خلاصه روایت این اثر از این قرار است که: ویجی که پسر سوم یک تاجر ثروتمند است پس از بیماری پدرش اداره کسب و کار او را برعهده میگیرد. او با هوش و جربزهای که دارد میتواند از پس مشکلات برآمده و در کنار دو برادرش به اداره کسب و کار خانوادگی بپردازند.
در فیلم «وارث»، پدر خانواده گمان میکند که پسر کوچک ترش، به دلیل اینکه تمایل کمتری به کسب پول و قدرت دارد، کمتر شایستهی ارث بردن جایگاه پدرش به عنوان یک تاجر ثروتمند است. با این حال، پدر در طول روایت فیلم متوجه میشود که آنچه در این میانه بسیار بیش از نگه داشتن ثروت و مکنت اهمیت دارد، حفظ همبستگیهای خانوادگی در برابر دشمنانی است که این همبستگی زیبا را مخل اهداف ناپسند خویش میدانند. در طول داستان فیلم، پسر کوچک تر، با هوش و فراست و پاکی اخلاقیای که در وجودش هست، موفق میشود این همبستگی زیبای خانوادگی را از گزند دشمنان محفوظ دارد و به پدر خود ثابت کند که اتفاقا اوست که میتواند با مدیریت باتدبیرش، آیندهی این خانواده را تضمین کند.