استاندار خوزستان گفت: توسعه پایدار زمانی محقق می‌شود که بر اساس مزیت‌های نسبی هر منطقه، آمایش سرزمین و ملاحظات زیست‌محیطی طراحی و اجرا شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید محمدرضا موالی‌زاده در نشست شورای برنامه‌ریزی خوزستان با تأکید بر تسریع در روند تصمیم‌گیری‌ها اظهار کرد: مسائلی که در شورا مطرح می‌شود باید پیش از تشکیل جلسه در کارگروه‌های تخصصی بررسی و جمع‌بندی شود تا مصوبات سریع‌تر به نتیجه برسد.

وی با اشاره به طرح نهضت ملی مسکن افزود: عنوان "نهضت" به‌معنای حرکت جهادی و شتاب‌بخش در زمان کوتاه است؛ مسکن از اساسی‌ترین نیاز‌های مردم استان به‌ویژه جوانان است و لازم است پروژه‌های نیمه‌تمام هرچه زودتر تکمیل و به متقاضیان تحویل شود.

استاندار خوزستان تصریح کرد: شورای برنامه‌ریزی استان نباید صرفاً به صدور مجوز‌ها محدود شود، بلکه باید به سمت برنامه‌ریزی عملیاتی برای توسعه همه‌جانبه حرکت کند. نقشه راه توسعه استان باید در این شورا تصویب و مبنای اقدامات آینده قرار گیرد.

موالی‌زاده با اشاره به ضرورت تشکیل مرکز مطالعات توسعه در خوزستان گفت: این مرکز باید با رویکرد میدانی و متناسب با شرایط اقلیمی و آمایش سرزمین استان فعالیت کند تا تصمیم‌گیری‌ها بر پایه داده‌های دقیق انجام شود.

وی ادامه داد: تعیین مزیت‌های نسبی هر شهرستان در حوزه‌های کشاورزی، صنعت و گردشگری از الزامات توسعه پایدار است، در بعضی مناطق کشور صنایع بزرگ بدون توجه به منابع آبی ایجاد شده‌اند و مشکلات زیست‌محیطی به‌دنبال داشته‌اند؛ خوزستان باید از تکرار این اشتباه پرهیز کند.

استاندار خوزستان تأکید کرد: توسعه نباید منجر به تخریب محیط‌زیست شود. خشک شدن هورالعظیم نمونه‌ای از توسعه بدون ملاحظات زیست‌محیطی بود. اگر طراحی توسعه از ابتدا بر پایه حفظ محیط‌زیست انجام شود، تعارض میان توسعه و محیط‌زیست از بین خواهد رفت.

موالی‌زاده خاطرنشان کرد: توسعه متوازن، پایه پایداری است و هر طرحی که از ظرفیت واقعی خود خارج شود، دوام نخواهد داشت. باید در اجرای طرح‌ها حساسیت بیشتری نسبت به آب، هوا و خاک استان نشان داد.

وی با اشاره به نقش کارگروه‌های تخصصی گفت: کارگروه‌ها باید فعال‌تر شود و محور اصلی تصمیم‌سازی باشد؛ استفاده از ظرفیت دانشگاه‌ها و نخبگان می‌تواند روند تصمیم‌گیری در شورای برنامه‌ریزی را تقویت کند و هیچ توسعه‌ای بدون پشتوانه علمی و مرکز مطالعات قوی به نتیجه نخواهد رسید.