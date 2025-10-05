پخش زنده
در دیدار رئیس سازمان بهزیستی با سرمربی تیم فوتبال ایران، امیر قلعهنویی به عنوان سفیر سازمان بهزیستی انتخاب و مقرر شد مجموعه وحدت بهزیستی به سالن ورزشی ویژه افراد دارای معلولیت تبدیل شود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، سید جواد حسینی؛ رئیس سازمان بهزیستی کشور امروز میزبان امیر قلعهنویی؛ سرمربی تیم ملی فوتبال ایران بود.
این دیدار دوستانه با محور گسترش همکاریهای فرهنگی و ورزشی برگزار شد و طی آن، امیر قلعهنویی بهعنوان سفیر ملی ورزش و نشاط اجتماعی سازمان بهزیستی کشور منصوب شد.
در این مراسم، پیراهن تیم ملی فوتبال ایران با امضای قلعهنویی به رئیس سازمان بهزیستی اهدا شد و در مقابل، حکم رسمی سفیر بهزیستی نیز به سرمربی تیم ملی فوتبال کشور اعطا شد.
در ابتدای ورود قلعهنویی، رئیس سازمان بهزیستی با استقبال از او گفت: "تمام بازیهای آقای قلعهنویی را دنبال میکنم. "
علیرضا آنجلاس؛ معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بهزیستی نیز در این دیدار گفت: آقای قلعهنویی سفیر افتخاری سازمان بهزیستی در عرصه ورزش هستند و حضور ایشان برای سازمان افتخارآفرین است. امیدوارم با حضور مجدد او بتوانیم رویدادی بیبدیل در عرصه جامعه هدف سازمان رقم بزنیم. قلعهنویی کار تیمی و کادرسازی را نهتنها در زمین فوتبال بلکه در هر عرصهای میداند و اگر با سازمان بهزیستی عجین شود، اتفاقات خوبی رقم خواهد خورد.
سید جواد حسینی؛ رئیس سازمان بهزیستی کشور نیز در سخنانی اظهار داشت: امروزه ورزش تنها کارکرد جسمانی ندارد بلکه کارکرد توانبخشی آن برای ما اهمیت ویژهای دارد. ورزش در بهبود روحی و جسمی افراد دارای معلولیت نقش تعیینکنندهای دارد همچنین ورزش از منظر سیاسی نیز مولفهای از قدرت ملی است، کشوری که توانایی برگزاری مسابقات جهانی را دارد درواقع توان امنیت، حملونقل، اقامت و بهداشت خود را نشان میدهد.
وی افزود:یکی از مشکلات جوانان ایرانی، بحران افتخار است و ورزش میتواند این خلأ را پر کند. وقتی تیم فوتبال کشور مسابقه دارد، بخش بزرگی از جامعه با شور و هیجان آن را دنبال میکنند و هیچ پدیدهای تا این حد قدرت انسجامبخشی ندارد. اینکه مربی ایرانی بااخلاق و با دانش همچون آقای قلعهنویی در عرصه بینالمللی موفق عمل میکند، مایه افتخار ملی است. ایشان بیشترین میزان موفقیت را در بازیهای ملی در میان تمامی مربیان داشتهاند.
همکاری در دو محور
رئیس سازمان بهزیستی در ادامه با اشاره به زمینههای همکاری مشترک گفت: امیدوارم بتوانیم دو برنامه را با همکاری شما اجرا کنیم. نخست در ۶۸۰ مرکز شبهخانواده که نوجوانان ما حضور دارند، طرحی برای غربالگری استعدادیابی و مهارتآموزی در دست اجراست. قرار است از فضای مدارس در بعدازظهرها برای شناسایی استعدادهای ورزشی و ایجاد فضاهای ورزشی محلهای بهره بگیریم. دوم از آقای قلعهنویی و اعضای تیم ملی دعوت میکنیم بهعنوان سفیران بهزیستی با ما همراه شوند و یکی از مراکز سازمان را بهصورت معنوی حمایت کنند نه صرفاً مالی بلکه با حضور دورهای، تشویق خیران و همراهی با جامعه هدف.
در ادامه، امیر قلعهنویی؛ سرمربی تیم ملی فوتبال ایران ضمن قدردانی از رئیس سازمان بهزیستی گفت: صحبتهای شما را با دیده منت پذیرفتهام و حتماً برای تحقق آن تلاش میکنم. انسان وقتی به زیارت میرود، نخست اذن دخول میگیرد، خداوند به شما اذن داده که با وجود تمام دشواریها در خدمت به مردم هستید. خیران از نخستین گروههایی هستند که وارد بهشت میشوند و جایگاه شما بسیار ارزشمند است.
سالن ورزشی برای معلولان ایجاد کنید
وی افزود:آسیبهای اجتماعی امروز جوانان را تهدید میکند. توصیه من بهعنوان برادر کوچکتر و کسی که ۴۰ سال در کارهای خیر فعالیت داشتهام، توسعه فضاهای ورزشی است. ما در خیابان رجایی و ورودی آزادگان یک مجموعه ورزشی ۵ هزار متری ساختیم که در پیشگیری از آسیبهای اجتماعی بسیار مؤثر بوده است. شما نیز میتوانید در تهران مجموعههایی ویژه افراد دارای معلولیت احداث کنید اگر در جنوب و شرق تهران چنین مجموعههایی ایجاد شود بسیار مؤثر خواهد بود. جامعهای از نظر اقتصادی موفق است که طبقه متوسط آن قوی باشد، اما متأسفانه امروز این قشر در کشور در حال کمرنگ شدن است.
در بخش دیگری از مراسم، رئیس سازمان بهزیستی ادامه داد: ۱۳ چرخش تحولآفرین در سازمان طراحی کردهایم که یکی از آنها حرکت از اعانهمحوری بهسمت توانمندسازی است. سال گذشته بیش از ۷۱ هزار فرصت شغلی برای جامعه هدف ایجاد کردیم همچنین خدمات توانبخشی باید به سمت توانبخشی فرهنگی، ورزشی و هنری گسترش یابد. اکنون در دو نقطه تهران خانه هنرمندان افراد دارای معلولیت را در دست ایجاد داریم و با توجه به پیشنهاد آقای قلعهنویی، تصمیم گرفتیم مجموعه وحدت سازمان بهزیستی را به یک مجموعه ورزشی بزرگ برای معلولان تبدیل کنیم که دارای استخر روباز، سالن مسقف و زمین چمن است.