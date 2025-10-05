بازداشت بانوی ایرانی در فرانسه تنها به دلیل دفاع زبانی از مردم فلسطین، نشان داد شعار‌های پر سر و صدای آزادی در غرب نه حقیقتی عینی، که نقابی فریبنده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، اتهام اصلی اش «حمایت از تروریسم» عنوان شده است! اما واقعیت آن است که او با ترجمه و انتشار گزارش‌های میدانی و روایت‌های انسانی از فلسطین در کانال مجازی خود، تلاش داشت پرده از واقعیت جنایات صهیونیست‌ها بردارد.

صحبت از «مهدیه اسفندیاری» است؛ شهروند ایرانی ۳۹ ساله‌ای است که از چهار ماه پیش در زندانی در حومه پاریس به دلیل حمایت از فلسطین در بازداشت موقت به سر می‌برد.

این رفتار، بار دیگر دوگانگی غرب در برخورد با آزادی بیان را آشکار کرد؛ وقتی دفاع از کاریکاتور‌های موهن علیه مقدسات اسلامی «آزادی» تلقی می‌شود، اما دفاع از جان کودکان بی‌پناه در غزه «جرم امنیتی» محسوب می‌گردد.