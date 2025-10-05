«سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه، صبح امروز یکشنبه ۱۳ مهرماه ۱۴۰۴ با سفرا، کارداران و روسای نمایندگی‌های خارجی و بین‌المللی مقیم تهران در محل وزارت خارجه دیدار و رایزنی کرد.

عکاس : زهرا سادات راد