دیدار عراقچی با سفرا و روسای نمایندگی‌های خارجی و بین‌المللی مقیم تهران

«سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه، صبح امروز یکشنبه ۱۳ مهرماه ۱۴۰۴ با سفرا، کارداران و روسای نمایندگی‌های خارجی و بین‌المللی مقیم تهران در محل وزارت خارجه دیدار و رایزنی کرد.
عکاس :زهرا سادات راد
تاریخ : ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ - ۱۴:۴۶
