کاهش ۳۰ درصدی تیراندازی و ۲۲ درصدی سرقت در آبادان حاصل تلاش پلیس و همراهی مردم برای ایجاد امنیت پایدار است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ فرمانده انتظامی شهرستان با اشاره به کاهش جرم و بزه در شهرستان گفت: پلیس با گام‌های هوشمندانه و خدمت بی منت، نماد اقتدار و نمایانگر خدمات نظام جمهوری اسلامی است که در مسیر رضایت مندی مردم حرکت می‌کند.

سرهنگ رمضان گوروئی کاهش ۳۰ درصدی تیراندازی و ۲۲ درصدی سرقت در آبادان را حاصل تلاش شبانه روزی کارکنان پلیس و همراهی مردم دانست و گفت: هرگاه پلیس مردم را در کنار خود احساس کرد، افزایش احساس امنیت را در جامعه شاهد بودیم.

وی از ۲۹ هزار تماس تلفنی شهروندان با پلیس ۱۱۰ خبر داد و افزود: در حوزه تماس‌های مردمی ۲۹ هزار تماس فوریتی، ۳۷۷ طرح پیشگیرانه و پاکسازی مناطق جرمخیز، ۷۰ طرح انتظامی ترافیکی، توقیف ۳ هزار و ۴۰۰ دستگاه خودرو و موتورسیکلت متخلف، ۳۱ باند سرقت، ۲ باند قاچاق مواد مخدر نیز منهدم شدند.

فرمانده انتظامی آبادان با اشاره به سایر ماموریت‌های پلیسی در حوزه خدمات یادآور شد: پلیس فرودگاه آبادان در حوزه ماموریت‌های پروازی، تامین نظم و امنیت ۲ هزار و ۸۰۰ پرواز و جابجایی تعداد ۲۸۰ هزار نفر مسافر نیز زیر چتر امنیتی پلیس جابجا شده است.

در حوزه عملکرد همکاران مرزی در پایگاه دریابانی در حوزه کنترل مرزی با بیش از ۱۲۰ هزار ماموریت گشتی شبانه روزی، کنترل بیش از ۱۳۰ فروند شناور، کشف بیش از یک میلیون لیتر سوخت قاچاق همراه با دستگیری بیش از ۱۲۰ متهم از اقدامات امنیتی مرزی مرزبانان و دریادلان سلحشور در پایگاه دریایی و مرزبانی پلیس آبادان بوده است.