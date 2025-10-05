فرمانده سپاه قدس گیلان در دیدار با فرمانده نیروی انتظامی، گفت: امنیت امروز جامعه مرهون مجاهدت‌ها و تلاش‌های شبانه‌روزی کارکنان خدوم فرماندهی انتظامی است.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ سرتیپ دوم پاسدار حمید دامغانی صبح امروز در دیدار با سردار حسین حسن‌پور فرمانده انتظامی استان گیلان، ضمن تبریک هفته فراجا و گرامی‌داشت یاد و خاطره شهدای نیروی انتظامی، گفت: پلیس با رویکردی هوشمندانه و مردم‌محور، نقش مهمی در استقرار امنیت پایدار در استان دارد.

وی با اشاره به موقعیت گردشگری گیلان افزود: ارائه خدمات مطلوب به مسافران و حفظ امنیت در محور‌های ارتباطی و مناطق گردشگری، نیازمند تلاش شبانه‌روزی و برنامه‌ریزی دقیق است.

فرمانده سپاه قدس گیلان تأکید کرد: تعامل، هم‌افزایی و همکاری میان نیرو‌های سپاه و پلیس، در تقویت امنیت اجتماعی و کاهش آسیب‌های اجتماعی نقش مؤثری دارد و این هماهنگی باید روزبه‌روز افزایش یابد.

در ادامه، سردار حسین حسن‌پور فرمانده انتظامی استان گیلان نیز با قدردانی از حضور همکاران سپاه در برنامه‌های هفته فراجا، گفت: خدمت در نیروی انتظامی، توفیقی الهی و ذخیره‌ای معنوی برای انجام مأموریت‌های خطیر در مسیر حفظ نظم و امنیت جامعه است.

وی با اشاره به برگزاری موفق دومین کنگره ۸۰۰۰ شهید استان گیلان، افزود: این برنامه با همت خالصانه سپاه قدس و همکاری سایر دستگاه‌ها برگزار شد و جلوه‌ای از عشق مردم گیلان به شهیدان والامقام بود.

سردار حسن‌پور با قدردانی از تلاش‌های مجموعه سپاه در اجرای این رویداد معنوی گفت: انتخاب مکان، کیفیت اجرا و استقبال گسترده مردمی، از ویژگی‌های برجسته این کنگره بود که بازتاب ملی نیز یافت.

فرمانده انتظامی استان گیلان در پایان با تجلیل از حضور پرشور مردم در این مراسم افزود: این حضور پرمعنا، نشانه ایمان، اخلاص و وفاداری ملت ایران به آرمان‌های انقلاب اسلامی و شهیدان است.