فرمانده سپاه قدس گیلان:
امنیت جامعه، ثمره تلاشهای شبانهروزی نیروهای انتظامی
فرمانده سپاه قدس گیلان در دیدار با فرمانده نیروی انتظامی، گفت: امنیت امروز جامعه مرهون مجاهدتها و تلاشهای شبانهروزی کارکنان خدوم فرماندهی انتظامی است.
؛ سرتیپ دوم پاسدار حمید دامغانی صبح امروز در دیدار با سردار حسین حسنپور فرمانده انتظامی استان گیلان، ضمن تبریک هفته فراجا و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای نیروی انتظامی، گفت: پلیس با رویکردی هوشمندانه و مردممحور، نقش مهمی در استقرار امنیت پایدار در استان دارد.
وی با اشاره به موقعیت گردشگری گیلان افزود: ارائه خدمات مطلوب به مسافران و حفظ امنیت در محورهای ارتباطی و مناطق گردشگری، نیازمند تلاش شبانهروزی و برنامهریزی دقیق است.
فرمانده سپاه قدس گیلان تأکید کرد: تعامل، همافزایی و همکاری میان نیروهای سپاه و پلیس، در تقویت امنیت اجتماعی و کاهش آسیبهای اجتماعی نقش مؤثری دارد و این هماهنگی باید روزبهروز افزایش یابد.
در ادامه، سردار حسین حسنپور فرمانده انتظامی استان گیلان نیز با قدردانی از حضور همکاران سپاه در برنامههای هفته فراجا، گفت: خدمت در نیروی انتظامی، توفیقی الهی و ذخیرهای معنوی برای انجام مأموریتهای خطیر در مسیر حفظ نظم و امنیت جامعه است.
وی با اشاره به برگزاری موفق دومین کنگره ۸۰۰۰ شهید استان گیلان، افزود: این برنامه با همت خالصانه سپاه قدس و همکاری سایر دستگاهها برگزار شد و جلوهای از عشق مردم گیلان به شهیدان والامقام بود.
سردار حسنپور با قدردانی از تلاشهای مجموعه سپاه در اجرای این رویداد معنوی گفت: انتخاب مکان، کیفیت اجرا و استقبال گسترده مردمی، از ویژگیهای برجسته این کنگره بود که بازتاب ملی نیز یافت.
فرمانده انتظامی استان گیلان در پایان با تجلیل از حضور پرشور مردم در این مراسم افزود: این حضور پرمعنا، نشانه ایمان، اخلاص و وفاداری ملت ایران به آرمانهای انقلاب اسلامی و شهیدان است.