پخش زنده
امروز: -
اعضای تیم ملی فوتبال ایران برای برگزاری بازیهای دوستانه با روسیه و تانزانیا وارد هتل محل اقامت خود شدند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، بازیکنان دعوت شده به اردوی تیم ملی ایران ظهر امروز با حضور در هتل المپیک، خود را به کادرفنی و اجرایی معرفی کردند.
امیر قلعه نویی سرمربی تیم ملی ایران اسامی بازیکنان منتخب چهارملو اردکان و استقلال تهران را پس از بازی امشب دو تیم ارائه خواهد کرد.
تیم ملی فوتبال ایران ١٨ و ٢٢ مهرماه در دو دیدار دوستانه به مصاف تیمهای ملی روسیه در ولوگراد و تانزانیا در دبی امارات میرود.