قائم مقام رئیس کمیسیون توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی کشور از ضرورت بازنگری سند توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی کشور، خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از وزارت علوم، حجتالاسلام و المسلمین ابراهیم ابراهیمی قائم مقام رئیس کمیسیون توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی کشور با اشاره به تحول در حوزه آموزش عالی و پژوهش و مقتضیات جدید در این حوزهها گفت: توجه به تحولات در حوزه آموزش عالی و پژوهش و توسعه هوش مصنوعی از موضوعاتی است که در بازنگری سند توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآن باید مورد توجه قرار گیرد.
حجتالاسلام و المسلمین ابراهیم ابراهیمی در نشست مشترک با مسئولان شورای توسعه فرهنگ قرآنی با اشاره به گذشت بیش از ۵ سال از تدوین و اجرای سند راهبردی توسعه فرهنگ قرآنی افزود: تجربه اجرای اسناد، ارزیابی موفقیتها و آسیبشناسی فرآیندها در بازنگری اسناد مورد بحث، در نظر گرفته میشود.
وی با اشاره بر اولویتبندی اقدامات، تقویت همکاری نهادها و ایجاد نظام مسائل پژوهشی در حوزه قرآن، بر ضرورت توجه به ماموریت گرایی کمیسیونهای قرآنی و تقسیم کار این کمیسیونها تاکید کرد.
قائم مقام رئیس کمیسیون توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی کشور گفت: یکی از موضوعاتی که شورای توسعه فرهنگ قرآنی در دوره جدید به آن توجه دارد، تلاش برای پیشگیری از موازیکاری در بین نهادهای فعال در حوزه قرآن است و ماموریتگرایی در پژوهشگاههای مرتبط با قرآن نیز باید مورد توجه قرار گیرد.