معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای خراسان جنوبی از اجرای ۳۵ پروژه ابنیه فنی و پل در سطح محورهای مواصلاتی استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، فرخی گفت: هم اکنون ۳۵ پروژه ابنیه فنی و پل با پیشرفت فیزیکی ۵۳ درصدی در سطح راههای این استان در حال اجرا هستند.
وی افزود: پروژههای اصلاح و ایمن سازی ورودی و خروجیهای مجتمع خاطره و احداث زیرگذر تقاطع بجد، ۲ نقطه از نقاط پرحادثه مصوب ملی از جمله مهمترین پروژههای فعال این حوزه است.
معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای خراسان جنوبی از رفع یک نقطه پرحادثه مصوب ملی در سال جاری خبرداد و گفت: در نیمه نخست امسال ۸ دستگاه آبنما تبدیل به پل شده و تعمیرات ۲۰ دستگاه پل انجام شده است.
فرخی با اشاره به مهمترین موضوعات و فعالیتهای تعمیرات اساسی و بهسازی پلها افزود: احداث و مرمت رادیه و برید پل ها، احداث و مرمت دیوارهای هدایت آب، مقاوم سازی فونداسیون پلها و تعمیر و مرمت پایههای پلها و مرمت و تعویض دال پل ها، احداث و مرمت قرنیز و حفاظ پل ها، تنظیم بستر رودخانه و ورودی و خروجی پل ها، احداث و مرمت دیوارسیونها و تنقیه و لایروبی پلها و نظایر آن است.
به گفته وی بازدیدها و بازرسیهای فنی مستمر از وضعیت پلها و ابنیه فنی، واقع در جادههای اصلی و فرعی برای حصول اطمینان از ایمنی سازهای آنها و بررسی پلها برای عبور سیلاب و جلوگیری از بحرانهای احتمالی، از جمله مسائل مهمی است که بصورت مستمر انجام میشود.