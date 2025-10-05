به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، زهرا حسین زاده افزود: اداره امور زنان و خانواده باهدف تقویت مشارکت مسئولیت پذیری و نقش آفرینی زنان و بهره مندی از ظرفیت نخبگان حوزه‌های مختلف، آماده دریافت ایده‌های صاحبان ایده است.

او افزود: علاقه مندان می‌توانند ایده‌های خود را با موضوعات تشکیل و استحکام خانواده و حمایت از مادری و فرزند آوری، مسائل مرتبط با حوزه زنان شاغل، خانه دار سرپرست خانوار و سالمند، اشتغال منعطف و موزانه نقش‌های متکثر زنان مشاغل خانگی، کارآفرینی و تعاونی ها، بهینه سازی سبک زندگی با تاکید بر توانمندسازی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی زنان، کودکان و نوجوانان، کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی حوزه زنان و خانواده، ارتقا نظام‌مند سلامت زنان، مادران و کودکان در ابعاد مختلف جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی به دبیرخانه ارسال کنند.

رئیس اداره امور بانوان منطقه آزاد کیش، گفت: علاقمندان آثار و ایده‌های خود را به نشانی خیابان اندیشه، طبقه همکف، ساختمان شماره ۲ سازمان روبروی مسجد امیر المؤمنین (ع) اداره امور زنان و خانواده ارسال کنند.

حسین زاده گفت: شماره تماس ۰۹۳۴۷۶۸۸۳۳۳ برای پاسخگویی به متقاضیان در نظر گرفته شده است.