مدیر کل دفتر فنی، امور عمرانی و حمل‌ و نقل و ترافیک استانداری آذربایجان شرقی از تخصیص ۸۰ میلیارد تومان برای شتاب بخشیدن به پروژه تصفیه‌ خانه اسکو و فاز ۴ سهند خبر داد.

تخصیص اعتبار به پروژه تصفیه‌ خانه اسکو و فاز ۴ سهند

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،بابک رضی‌منش در جلسه‌ بررسی مسائل و مشکلات شهری اسکو از تسریع در اجرای پروژه تصفیه‌خانه فاضلاب این شهر و فاز ۴ سهند با پیشرفت فیزیکی ۲۰ درصد خبر داد.

رضی‌منش گفت:این تصفیه‌خانه که از نوع پیشرفته SBR است، ظرفیت تصفیه ۱۵ هزار متر مکعب فاضلاب در شبانه‌روز را دارد و برای تکمیل و بهره‌برداری به ۶۵۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

وی با تاکید بر اهمیت انکارناپذیر این پروژه در حفظ بهداشت و محیط‌ زیست منطقه از تخصیص ۸۰ میلیارد تومان اعتبار با تامین‌ مالی مشترک شرکت عمران شهر جدید سهند و شرکت آب و فاضلاب استان خبر داد.

رضی‌منش ابراز امیدواری کرد که این پروژه به عنوان یک اولویت مهم با جدیت پیگیری شود.