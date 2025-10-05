طرح آبرسانی از سد کوثر به شهر لیکک به طول ۵۵ کیلومتر است و ۱۸ هزار مترمکعب مخازن ذخیره دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، با بهره‌برداری کامل از این طرح بیش از ۹۰ درصد جمعیت شهرستان بهمئی از آب آشامیدنی پایدار و سالم بهره مند می شوند.

از سال ۱۴۰۰ تا کنون قریب به ۱۵۰۰ میلیارد تومان به ارزش روز در طرح آبرسانی به لیکک هزینه شد و در آینده نزدیک آب تصفیه شده و سالم سد کوثر با پوشش ۸۵ هزار نفر به شهر لیکک و روستاهای اطراف می رسد.

با اجرای این طرح مهم، شهرستان بهمئی تا ۲۵ سال نیازی به آب آشامیدنی نخواهد داشت و در هر یک درصد پیشرفت فیزیکی این طرح بزرگ ۵۰ میلیارد تومان هزینه می شود.

تکمیل طرح آبرسانی از سد کوثر به شهر لیکک مرکز شهرستان بهمئی و روستاهای اطراف تنها طرح تامین آب شرب است که سه میلیون متر مکعب برای صنعت نیز آب تامین می‌کند و با تکمیل این طرح آب ۳۰۰ واحد تولیدی تامین و از محل این واحدهای صنعتی در بخش‌های مختلف سه هزار نفر اشتغالزایی خواهد داشت.

شهرستان بهمئی با حدود ۴۵ هزار نفر جمعیت در ۳۰۰ کیلومتری یاسوج واقع شده است.