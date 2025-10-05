پخش زنده
دبیر کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه برای حضور در جلسه بررسی آخرین وضعیت طرحهای احیای این دریاچه به آذربایجانشرقی سفر کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ رضا رحمانی دبیر کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه و استاندار آذربایجانغربی با استقبال استاندار آذربایجانشرقی، واردتبریز شد.
دبیر کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه را در این سفر جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی و اساتید دانشگاههای آذربایجانغربی همراهی میکنند.