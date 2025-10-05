به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ رضا رحمانی دبیر کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه و استاندار آذربایجان‌غربی با استقبال استاندار آذربایجان‌شرقی، واردتبریز شد.

دبیر کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه برای حضور در جلسه بررسی آخرین وضعیت طرح‌های احیای این دریاچه به آذربایجان‌شرقی سفر کرده است.

دبیر کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه را در این سفر جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی و اساتید دانشگاه‌های آذربایجان‌غربی همراهی می‌کنند.