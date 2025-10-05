آیت الله اراکی با انتقاد از اجرای طرح حراج سکه و انباشت طلا در منازل، گفت: طلا باید کار و تولید را در پی داشته باشد و رواج استفاده از پول اعتباری، تورمزاست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ آیت الله اراکی با انتقاد از حراج سکه و طلا میان مردم گفت: اجرای این گونه طرحها جز انباشت سکه و طلا در کنج خانهها اثر دیگری ندارد.
نماینده مردم استان مرکزی در مجلس خبرگان با بیان این که مسئولان باید بدانند که حوزههای علمیه در عرصههای مختلف نظریات و حرفهایی برای گفتن دارند، افزود: به طور مثال در عرصه نظام مالی اسلامی، حرفهای علمی جدیدی از سوی حوزهها مطرح شده که حداقل باید شنیده شود.
استاد سطوح عالی حوزه علمیه با اشاره به ضرورت زمینه سازی برای شنیده شدن این نظرات، گفت: در این زمینه به لزوم رواج پول حقیقی در جامعه تاکید شده است به ویژه آن که یکی از عوامل مهم و موثر در ایجاد تورم در جوامع، رواج استفاده از پول اعتباری است.
آیت الله اراکی با تاکید بر این که ایران اسلامی به لطف و عنایت خدا از همه مواهب و نعمات بهرهمند است گفت: با وجود این مواهب و برکات، نباید مشکلات در جامعه دیده شود.
او با انتقاد از اجرای طرحهایی مانند حراج سکه و طلا عنوان کرد: طلا باید کار و تولید را در پی داشته باشد.
آیت الله اراکی با اشاره به این که این روزها برخی سخن از بن بستهایی را در کشور مطرح میکنند، گفت: اگر در ظاهر بن بستی به نظر میرسد، باید اذعان کنیم که ما آن را به دست خودمان ایجاد کردهایم.
عضو مجلس خبرگان ابراز داشت: نخبگان جامعه، قشر اثرگذار هستند و باید مسئولیت فردی و جمعی خود را بپذیرند.
آیت الله اراکی همچنین از نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی خواست تا در مذاکرات مجلس، به بیان کلیات بسنده نکنند و موضوعات را (مانند هوش مصنوعی) متناسب با نیازهای جامعه در اولویت قرار دهند.