دومین «جشنواره ملی راهکار» با معرفی نفرات برتر در دو بخش استادان و دانشجویان در دانشگاه شیراز به کار خود پایان داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، آیین پایانی دومین «جشنواره ملی راهکار؛ کاربردیسازی و تجاریسازی پایاننامهها و رسالهها در علوم انسانی» که از سوی مرکز نوآوری تخصصی علوم انسانی دانشگاه شیراز سازماندهی شده است ؛ پس از دو روز رقابت حضوری شرکتکنندگان، به مرحله داوری و معرفی نفرات برتر رسید.
در پایان این برنامه از نفرات برتر مرحله مقدماتی دومین «جشنواره ملی راه کار» به شرح زیر قدردانی شد؛
بخش دانشجویی:
مقام اول: لیلا کامران، دانشجوی دکتری دانشگاه خلیج فارس بوشهر، با ایده مستخرج از رساله «اثربخشی درمانهای CBT و MBCT بر کاهش نشانگان بیشفعالی و نقص توجه»
مقام دوم: احمدرضا دهقانی، دانشجوی دکتری دانشگاه شیراز، با ایده مستخرج از رساله «تأثیر نویز صورتی و تمرین مقاومتی بر شاخصهای عملکرد حرکتی و تعادل در سالمندان»
مقام سوم: مریم جعفری، دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز، با ایده مستخرج از رساله «تهیه و تدوین متون خواندن زبان فارسی از بوستان سعدی در سطح فرامیانی برای زبانآموزان غیرفارسیزبان»
شایسته تقدیر: سیده فاطمه آلمحمد خیرآبادی، فارغالتحصیل کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز، با ایده مستخرج از پایاننامه «رابطه اسنجام خانوادگی و اهمالکاری زمان خواب با نقش واسطهای تنظیم هیجان»
شایسته تقدیر: لاله پیلتن، فارغالتحصیل کارشناسی ارشد مؤسسه آموزش عالی فاطمیه شیراز؛ با ایده مستخرج از پایاننامه «ارزیابی تأثیر بازاریابی کارآفرینانه و توانمندی نوآوری با متغیر میانجی ارزش مشتری بر عملکرد کسبوکار»
شایسته تقدیر: زهرا دبیران، دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز، با ایده مستخرج از پایاننامه «ارائه چارچوب تحلیلی دادههای POI و تحلیل الگو فضای آنها در راستای مدیریت بهینه گردشگری»
شایسته تقدیر: فاطمه زارع، دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه خلیج فارس بوشهر، با ایده مستخرج از پایاننامه «طراحی مدل رهبری پادشکننده با رویکرد دادهبنیاد»
بخش استادان:
مقام اول: دکتر کاوه فتاحی، عضو هیئتعلمی دانشکده هنر و معماری دانشگاه شیراز با ایده (بازشناسی و تحلیل فرضیههای کارکردی بناهای برزن جنوبی تخت جمشید با تاکید بر بنای C)
مقام دوم: دکتر مسلم علیمحمدلو، عضو هیئتعلمی دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی دانشگاه شیراز با ایده (تدوین الگوی آمایش آموزش عالی: مورد مطالعه استان فارس)
مقام سوم: دکتر محبوبه سعادت، عضو هیئت علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شیراز با ایده (مقایسه توجه شنوا با ناشنوا به نشانههای معنایی و نشانههای نحوی از طریق ردیابی چشمی)