پخش زنده
امروز: -
استقرارجریانات جنوبی و مرطوب از اواخر وقت امشب در ساحل شرقی استان
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان بررسی نقشههای پیش یابی هواشناسی نشان دهنده استقرارجریانات جنوبی و مرطوب از اواخر وقت امشب در ساحل شرقی استان و بتدریج گسترش این جریانات تا اواخر هفته استقرار.
بنابر این در این ایام به تناوب بویژه در صبحگاه و شامگاه در نوار ساحلی، مناطق جنوبی، قسمتهایی از شرق و مرکز استان شاهد افزایش رطوبت، شرجی و مه یا مه رقیق (در روزهای سه شنبه و چهارشنبه) خواهیم بود.
از فردا تا روز سه شنبه کاهش ۱ تا ۳ درجهای دما مورد انتظار است.
در شبانه روز گذشته شوش با دمای ۴۳.۱ و ایذه با دمای ۱۵.۷ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین وخنکترین نقاط استان گزارش شدهاند.