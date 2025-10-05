پخش زنده
وقتی میدان ترافالگار، به گفته صاحب نظران مستقل، به میدان سرکوب آزادی بیان مبدل میشود. هنگامی که مخالفت با نسل کشی و اسرائیل جرم انگاری شود، آزادی بیان رنگ میبازد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، ظاهرا سران غرب به آزادی بیانی عشق میورزند و مدام از آن سخن میگویند که همان چیزی را بگوید که آنان دوست دارند.
اینجا لندن است شهری که قرنها خود را مهد دموکراسی و آزادی بیان معرفی کرده است.
نیروهای پلیس دسته دسته میروند و با دست پر از دستگیریها باز میگردند. از جوان ۱۸ ساله تا بانوی ۸۹ ساله که مردم، ایستادگیشان را تحسین میکنند.
میگویند اینجا دستگیر شدن برای فلسطین خیلی آسان است؛ کافی است تابلویی در دست داشته باشی که روی آن نوشته باشد: «من با نسلکشی مخالفم و از اقدام برای فلسطین حمایت میکنم».
اقدام برای فلسطین نام گروه حامی فلسطین است که معتقد به اقدام عملی برای توقف ارسال جنگ افزار به اسرائیل می باشد و دولت انگلیس آن را گروه ممنوعه یا تروریستی اعلام کرده و هرگونه حمایت از آن را جرم دانسته است.
یک شهروند انگلیسی حاضر در این تجمع اعتراضی میگوید: آنچه امروز دیدیم نمونه بارز این است که دموکراسی در بریتانیا چیزی جز ریاکاری نیست. دستگیری و سرکوب کسانی که تنها خواهان توقف نسل کشی فلسطینیان و پایان ارسال جنگ افزار برای اسرائیل هستند، نمیتواند مقاومت مردم را در هم بشکند و حرکت آنان را متوقف کند.
شمار زیادی از حاضران در این تجمع معتقدند آزمون غزه، نقاب از چهره دموکراسی غربی برداشته شده است. مردم همچنان با وجود خطر و مجازات، برای آزادی سرزمین فلسطین و پایان دادن به نسل کشی فلسطینیان میکوشند. مردم برای حامیان دستگیر شده فلسطین دست میزنند و ایستادگیشان را میستایند.
یک شهروند انگلیسی میگوید: مردم در اینجا همچنان به تلاش برای آزادی سرزمین فلسطین و پایان دادن به نسل کشی فلسطینیان ادامه میدهند، با اینکه میدانند دستگیر و مجازات میشوند. او میگوید فجایع غزه نقاب از چهره همه حامیان اسرائیل در جهان برداشت. مردم ما در اینجا با نام آزادی و عدالت، شجاعانه در کنار مقاومت مردم فلسطین و در برابر پشتیبانان اسرائیل ایستادهاند.
پلیس حدود پانصد نفر از حامیان حقوق فلسطینیان را فقط در همین تظاهرات دستگیر کرده است. بر اساس گزارشهای منتشر شده در هفتههای اخیر پلیس انگلیس بیش از دو هزار نفر از حامیان حقوق فلسطینیان را با برچسب حمایت از تروریسم دستگیر کرده و روانه دادگاهها میکند.