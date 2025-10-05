مرکز جامع سرطان همدان یکی از مهم‌ترین مراکز تخصصی درمان سرطان در غرب کشور است که با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین پزشکی، خدمات درمانی پیشرفته‌ای به بیماران ارائه می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، در این مرکز، روش رادیوتراپی خارجی به‌عنوان یکی از شیوه‌های مؤثر در درمان انواع سرطان‌ها به کار گرفته می‌شود؛ روشی که بر پایه اصول علمی انرژی صلح آمیز هسته‌ای و تابش کنترل‌شده پرتو‌های یون‌ساز عمل می‌کند.

در رادیوتراپی خارجی، دستگاه‌های شتاب‌دهنده خطی با دقت بالا پرتو‌هایی از انرژی را به ناحیه هدف در بدن بیمار هدایت می‌کنند. این پرتو‌ها سلول‌های سرطانی را تخریب کرده و مانع از رشد و گسترش آنها می‌شوند.

کارشناسان پرتودرمانی مرکز جامع سرطان همدان تأکید دارند تمامی مراحل درمان زیر نظر پزشکان متخصص، فیزیک‌دانان پزشکی و کارشناسان پرتودرمانی انجام می‌شود تا بیماران در فضایی ایمن و علمی روند درمان خود را بگذرانند.