دومین کمیته پدافند زیستی دانشگاه علوم پزشکی استان با بررسی مشکلات واسیب‌های زیست محیطی وارایه راهکار‌های مقابله با ان در دانشگاه علوم پزشکی یاسوج برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، تدوین سناریوی مقابله با تهدیدات مختلف و تدوین برنامه آمادگی و پاسخ نظام سلامت در وقوع حوادث و بررسی موضوع نظارت بر مخازن آب شهری از جمله موارد مطرح شده در این نشست بود.

آقای فروزان معاون فنی مرکز بهداشت کهگیلویه و بویراحمد گفت:۳۰ درصد از مخازن آب آشامیدنی این استان تحت حفاظت آب و فاضلاب نیست و ۲۰ درصد آنها هم کلر زنی نمی شود.

وی افزود: از ۱۰۸ هزار مورد کلر زنی در سه ماهه اول ۵۳ درصد آن مطلوب ارزیابی شد همچنین ۴۰ درصد آب آشامیدنی موجود در شبکه در خیابان‌های شهر‌ها نیز هدر می رود.

شناسایی و برررسی آسیب‌های تهدید سلامت و تدوین سناریو‌های مقابله با آن از جمله تاکیدات رییس دانشگاه علوم پزشکی در این نشست بود.

رقیه پناهی گفت:در حوزه‌ی حیوان گزیدگی ۲ هزار و ۳۸۲ مورد در استان به وقوع پیوست که این مهم باید آسیب شناسی شود

وی افزود: تا کنون ۹ گروه در زمینه بهداشت و سلامت مردم در دانشگاه علوم پزشکی استان راه اندازی شد.

تهیه طرح جامع پدافند زیستی، شناسایی تهدیدات زیستی، مدیریت و جولوگیری از ورود تب دنگی به استان، نظارت بر قصابی‌های بین راهی، تعیین تکلیف سگ‌های بدون صاحب و تقویت ازمایشگاه مرکز‌ی استان از مصوبات این نشست بود.