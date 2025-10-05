پخش زنده
رئیس دادگاه عمومی شهرستان دزپارت بر لزوم رفع نقاط حادثهخیر محور ایذه به دهدز تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، ایمان نوذری در بازدید از محور ایذه به دهدز که با همراهی رئیس پلیس راهور انجام شد، اظهار کرد: نقاط حادثهخیز این محور مواصلاتی از عوامل بروز تصادفات و سوانح رانندگی منجر به فوت در شهرستان دزپارت است.
وی افزود: اصلاح یا حذف نقاط حادثهخیز تاثیر بسزایی در ارتقای ایمنی و کاهش حوادث ترافیکی و کاهش خسارات مالی و جانی دارد.
رئیس دادگاه عمومی شهرستان دزپارت گفت: بررسی و رسیدگی به این مشکلات از جمله مصادیق حقوق عامه است؛ مسئولان مربوط باید به این امر مهم توجه ویژهای داشته باشند و برای اصلاح یا رفع این مشکلات در کوتاهترین زمان اقدام کنند.
در ادامه این بازدید نوذری به همراه مسئولان اجرایی شهرستان از تونل جایگزین محور مواصلاتی بازدید و در جریان آخرین اقدامات انجامشده قرار گرفت.