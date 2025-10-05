برنامه‌های «مثبت آموزش»، «مدهوش»، «تهران ۲۰» و «نوجهان»، از شبکه‌های آموزش، تهران و یک پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برنامه «مثبت آموزش»، با حضور چهره‌هایی الهام‌بخش از دنیای ورزش و نخبگان نوجوان، میزبان مخاطبانی خواهد بود که به دنبال انگیزه، خلاقیت و توانمندسازی در مسیر تعلیم و تربیت هستند.

در برنامه امروز که ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه آموزش، پخش می شود، سجاد زین‌العابدین و زهرا حاجی‌علی به عنوان مجریان برنامه، به گفت‌و‌گو با مهمانانی از دنیای ورزش و نوآوری خواهند پرداخت.

یاسمین سادات هاشمی (قهرمان رشته ژیمناستیک دختران)، یسنا امیری و نیک‌آیین مومن کاخکی (دانش‌آموز مخترع) از جمله مهمانان این قسمت هستند.

این برنامه با هدف تقویت انگیزه و ترویج خلاقیت در میان دانش‌آموزان و والدین آنان تهیه شده و از طریق سامانه پیامکی ۳۰۰۰۰۷۰۱ نیز پاسخگوی مخاطبان خواهد بود.

برنامه تلویزیونی «مدهوش»، با موضوع «پیشگویی استعداد‌ها با هوش مصنوعی»، امروز ساعت ۲۰:۳۰، از شبکه آموزش پخش می‌شود.

این برنامه با حضور سید محمد امین پور سیدی و احسان محمودی، به بررسی نقش فناوری‌های نوین در شناسایی و هدایت درست استعداد‌های دانش‌آموزان و جوانان می‌پردازد.

در این ویژه‌برنامه با عنوان «دیر کنی جا موندی!» نحوه عملکرد ابزار‌های هوش مصنوعی برای سنجش مهارت‌ها و علایق افراد تحلیل خواهد شد و مخاطبان با کاربرد‌های واقعی این فناوری در مسیر تحصیلی و حرفه‌ای آشنا می‌شوند.

«مدهوش»، با اجرای جذاب و گرافیک متفاوت، تلاشی نوآورانه برای پیوند دادن دنیای فناوری و آموزش با زبان ساده و کاربردی برای نسل امروز است.

اقدامات سازمان دامپزشکی در امنیت غذایی و سلامت جامعه و وضعیت بازار مرغ، امشب در برنامه «تهران ۲۰»، بررسی می‌شود.

«احمد شریعتی، مدیرکل دامپزشکی استان تهران مهمان این برنامه است تا در خصوص اقدامات سازمان دامپزشکی در امنیت غذایی و سلامت جامعه گفت‌و‌گو کند.

همچنین در بخش تلفنی حبیب اسدالله نژاد، مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی کشور در خصوص نوسانات قیمت مرغ در بازار گفت‌و‌گو خواهد کرد.

برنامه تلویزیونی «نوجهان»، با هدف تقویت روحیه کنشگری، مسئولیت‌پذیری و اثرگذاری اجتماعی در میان نوجوانان، از ۱۲ مهر روز‌های شنبه تا چهارشنبه، ساعت ۱۷، از شبکه یک پخش می‌شود.

این برنامه به تهیه‌کنندگی مریم نیکانلو تولید شده و تلاشی است برای معرفی نسل نوجوان به‌عنوان ناظری آگاه، تحلیل‌گر و تأثیرگذار در جامعه، نسلی که صرفاً مخاطب رسانه نیست، بلکه خود روایتگر و قهرمان زندگی خویش است.

«نوجهان»، ساختاری چندبخشی و پویا دارد و در بخش اصلی خود با عنوان «تحریریه نوجهان»، گروهی از مجری‌های نوجوان در فضایی شبیه تحریریه خبری به مرور و تحلیل رویداد‌های روز می‌پردازند. در این بخش، از نوجوانان کنشگر در حوزه‌های مختلف از جمله خبرنگاری، ورزش، فعالیت‌های اجتماعی یا علمی دعوت می‌شود تا از تجربه‌ها و دغدغه‌های خود بگویند.

از دیگر بخش‌های برنامه می‌توان به «معرفی کتاب خوب» اشاره کرد، بخشی که در آن نویسندگان حوزه نوجوان میهمان برنامه می‌شوند و درباره آثار خود، انگیزه‌های نویسندگی و خاطرات دوران نوجوانی سخن می‌گویند. هدف این بخش، ترویج فرهنگ مطالعه و الهام‌بخشی به نوجوانان علاقه‌مند به نوشتن است.

در یکی دیگر از بخش‌های برنامه به نام «تجربه نوجهان»، که حال‌و‌هوایی مشابه سخنرانی‌های «تد تاک» دارد، نوجوانان در جایگاه روایتگر، تجربه‌های شخصی خود از مسیر رشد و موفقیت را برای هم‌سالانشان بازگو می‌کنند. این بخش با هدف تقویت مهارت بیان، افزایش اعتماد به نفس و الگوسازی مثبت میان نوجوانان طراحی شده است.

بخش «بانوی کنشگر»، نیز به گفت‌و‌گو با زنان الهام‌بخشی اختصاص دارد که از مسیر نوجوانی تا امروز، تجربیات تأثیرگذاری در زندگی شخصی و اجتماعی خود داشته‌اند. این گفت‌و‌گو‌ها در فضایی صمیمی، نقش بانوان در تربیت نسل جدید را پررنگ‌تر می‌کند.

در پایان هر قسمت، برنامه بار دیگر به تحریریه نوجهان بازمی‌گردد، جایی پر از گفت‌و‌گو، تحلیل و نگاه نقادانه نوجوانان به جامعه پیرامون.